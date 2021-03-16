再获加拿大 5G 网络订单，三星电子被选为独家供应商

三星电子官网昨日发布消息称，加拿大电信运营商 SaskTel 已选择三星作为其 4G/5G RAN 和核心网的独家供应商。三星将提供所有的硬件、软件和相关专业能力，以确保成功部署其端到端 5G 解决方案。

SaskTel 公司部长 Don Morgan 表示：“SaskTel 对 5G 转型网络的部署将促进持续创新，并支持萨斯喀彻温省技术领域的发展。5G 技术将带来更高的性能和效率水平，这将增强用户体验，并为智慧城市、下一代远程医疗、沉浸式教育、智慧农业技术和下一代游戏奠定基础。”

SaskTel 总裁兼 CEO Doug Burnett 则表示：“我们很高兴选择三星作为我们 5G 网络部署的唯一供应商，我们相信，三星先进的 5G 技术将使其 5G 解决方案能够提供强大的网络功能和卓越的连接能力。5G 带来的更高速度、更强可靠性和更大容量，将为远程工作、远程医疗和远程教育提供支持，并使 SaskTel 的用户能够充分享受最新 5G 终端设备的全部功能，包括三星 Galaxy S21 Ultra 5G 在内。”

三星电子加拿大公司总裁兼 CEO Jeff Jo 表示：“我们很高兴与 SaskTel 合作，在萨斯喀彻温省推出下一代 5G 服务，通过先进的 5G 网络解决方案进一步扩大我们在加拿大 5G 市场的份额。”

自 2010 年以来，SaskTel 已在整个萨斯喀彻温省投资了超过 30 亿美元的资金来加强其网络，对 5G 技术的投资将为未来的需求做好准备，并提供卓越的用户体验。SaskTel 承诺在 2020-21 年在萨斯喀彻温省投资 3.24 亿美元，到 2025 年将投资超过 16 亿美元。

据韩联社报道，基于两家公司这笔交易，三星将为 SaskTel 提供 4G/5G 基站、Massive MIMO 技术、网络虚拟化软件和维护服务等。此外，三星表示，这也是该公司首次向海外公司提供 5G 网络虚拟化核心网设备。

此前，三星已在 2019 年 12 月和 2020 年 6 月分别与另外两家加拿大运营商 Videotron 和 Telus 达成了两项 5G 网络设备供应合作协议。

据悉，三星与 SaskTel 计划在 2022 年推出 5G NSA 服务，然后再通过软件升级提供 5G SA 服务。