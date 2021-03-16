努比亚红魔游戏手机 6/Pro 海外版将于 4 月 9 日发布：仅提供高配版，背部无 “腾讯游戏”标识

IT之家3月16日消息 腾讯红魔游戏手机 6 系列于上周在国内发布，搭载骁龙 888 处理器，售价 3799 元起。

今日，努比亚海外官网宣布红魔游戏手机 6 系列海外版将于 4 月 9 日发布，4 月 15 日开售。

与国内版手机的区别在于，红魔游戏手机 6 系列海外版首发仅提供最高配版本，背部没有 “Tencent Games”标识，且不提供氘锋透明版。

IT之家了解到，红魔游戏手机 6 海外版拥有碳纤黑、赛博霓虹 2 款配色，采用 6.8 英寸 AMOLED 超竞屏，全球首发支持 165Hz 屏幕刷新率与单指 500Hz、多指 360Hz 触控采样率，支持 10bit 屏幕色深、DCI-P3 全色域和全新排列。

配置方面，红魔游戏手机 6 海外版搭载骁龙 888 移动平台，配备第六代屏下指纹方案，标配双 IC 触控肩键，触控采样率达 400Hz，采用双扬声器立体声以及 6400 万 AI 三摄。

红魔游戏手机 6 Pro 海外版后盖金属与玻璃相结合，金属面积占比接近 60%，两款配色分别是低调内敛的玄铁黑和纯净冷酷的冰刃银，支持 120W 风冷涡轮快充，并标配 120W 黑魔方氮化镓充电器。

红魔游戏手机 6 海外版搭载 8GB+128GB 存储，售价 599 美元；红魔游戏手机 6 Pro 海外版搭载 16GB+256GB 存储，售价 699 美元。