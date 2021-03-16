中兴回购努比亚股份，重新梳理手机业务：持股上升至 78.33%

3 月 16 日晚间消息，新浪科技独家获悉，中兴通讯近日回购了努比亚股份，持股比例从此前的 49.9% 升至 78.33%。中兴通讯此举或意在进一步加强中兴与努比亚等多手机品牌的协同。

努比亚成立于 2012 年，是中兴通讯旗下的手机子品牌。2017 年 7 月，中兴通讯宣布以 7.27 亿元向南昌高新转让所持控股子公司努比亚 10.1% 股权。转让之后，中兴通讯持有努比亚的股份将从 60% 下降至 49.9%，努比亚将不再纳入中兴通讯合并报表范围。

在 5G 规模商用的时机面前，中兴通讯对旗下的手机业务重新进行了梳理和调整。

2020 年 6 月，中兴通讯内部发文，任命倪飞为中兴通讯终端事业部总经理，全面负责中兴通讯终端业务，同时担任努比亚总裁。倪飞是努比亚品牌的联合创始人之一，曾担任努比亚智能手机总经理。

在 2020 年 12 月的中兴通讯终端渠道合作伙伴大会上，倪飞宣布，2021 年中兴通讯终端业务将全面回归中国 2C 市场，统一操盘中兴、努比亚、红魔三大品牌，通过国代、省代、直供等多渠道合作，全面展开运营商和公开市场运作。根据中兴通讯的规划，2021 全年将投入建设 5000 个零售阵地，完善线下零售体系。

目前，中兴通讯股份有限公司对努比亚技术有限公司的持股比例为 78.33%，南昌高新新产业投资有限公司持股 15%，遵义市英才致远企业管理咨询有限公司持股 6.67%。

此外，2015 年苏宁曾以 19.3 亿元战略入股努比亚。2020 年 12 月，原股东苏宁易购集团股份有限公司、南京恒勉企业管理合伙企业 (有限合伙)退出了股东行列。