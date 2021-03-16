【IT之家开箱】iQOO Neo5「夜影黑」图赏

IT之家 3 月 16 日消息 今日晚间，iQOO Neo5 正式发布，8+128G 版本 2499 元，8+256G 版本 2699 元，12+256G 版本 2999 元，3 月 22 日开售。

iQOO Neo5 拥有夜影黑、云影蓝、像素橙三种配色，IT之家拿到的是夜影黑版本，现在为大家带来产品的开箱图赏，以及 iQOO 品牌众多游戏配件的搭配图赏。

第一部分：开箱

iQOO Neo5 的包装盒还是家族式的风格，手机出厂贴膜，该有的配件都有，一贯的大厂作风。这次 Neo5 包装盒里还还额外多了一张 iQOO 风格的卡通贴纸。

二、手机上手

在外观设计方面，iQOO Neo5 基本延续了家族式的设计语言，机身后面的摄像头模组区域采用了标志性的同色异构设计，将光面与磨砂玻璃的元素结合，富有层次感。

iQOO Neo5 拥有 “夜影黑”、“云影蓝” 和 “像素橙” 三种配色，IT之家拿到的是 “夜影黑” 版本，虽然名字里带 “黑”，但实际观感上更偏墨蓝一些，Neo5 后壳采用了 AG 磨砂工艺，因为手感上非常光滑和细腻，而机身中隐藏的蓝光，当光线打在机身上时，这些蓝光会呈现出漫反射的效果，模糊、朦胧。

iQOO Neo5 三围尺寸分别为 163.34*76.37*8.43mm，重量为 196g，考虑到配置堆料，这个重量和厚度控制的相对不错。

屏幕方面，iQOO Neo5 采用了 6.62 英寸三星 AMOLED 极点全面屏，分辨率为 2400 × 1080，对比度为 6000000:1，峰值亮度为 1300nit。此外，这块屏幕还通过了国际 HDR10 + 标准认证，支持视频超分技术。

刷新率方面，iQOO Neo5 提供了 60Hz/120Hz / 智能动态三个档位选择，提供 300Hz 触控报点率和 1000Hz 瞬时触控采样率。

iQOO Neo5 搭载了高通骁龙 870 芯片，性能提升至上一代产品的 110%，还拥有一颗独立显示芯片，可实现高帧和色彩自由；采用增强版 UFS 3.1 闪存，随机写入速度较上代产品提升 21.28%；支持内存融合技术，能把部分存储扩展为运行内存，配合 Multi-Turbo 5.0 和超级系统进程技术，性能全面提升。

影像方面，该机采用 48MP 索尼定制主摄 IMX598 以及广角镜头和黑白镜头，并且首次搭载 OIS 光学防抖，同时底层算法升级，采用 RAW HDR 2.0 技术、超清像素位移技术，带来超级夜景 5.0、黑光夜视 2.0、夜景人像、全景夜景 HDR、运动防抖、智能运动追焦等，还拥有大电影模式和一键 Vlog 等玩法。

游戏方面，该机除环绕式立体双扬外，还搭载了搭载独立显示芯片，硬件 MEMC 运动计算和补偿技术，游戏帧率倍增，最高可至 120 帧。首发支持天涯明月刀，崩坏 3，天谕，完美世界，第五人格，支持游戏 All-HDR 功能，可将游戏画面升级为类 HDR 效果。

此外，该机采用双电芯 4400mAh 方案，支持 66W 闪充，通过行业先进的电荷泵技术和 FFC 技术，30 分钟充至 100%。

三、手机细节特写

四、配件图赏

除了手机之外，IT之家还拿到了 iQOO 闪电游戏手柄、iQOO 无线运动耳机、iQOO 闪充手游数据线、iQOO 极风散热背夹等游戏配件，其中 iQOO 闪电游戏手柄、iQOO 无线运动耳机此前已经开售，iQOO 闪充手游数据线、iQOO 极风散热背夹刚刚开启预售。

这些配件将给 iQOO Neo5 带来更为出色的游戏体验，其中不得不说一下 iQOO 闪电游戏手柄，这款手柄采用了映射的方式，多键设计让你轻松应对那些需要复杂操控的游戏，还可以通过多键组合实现吃鸡游戏里的连射等操作，如果你是 vivo 手机用户，又恰好喜欢玩诸如《使命召唤手游》这样的游戏，强烈推荐 iQOO 闪电游戏手柄，简直是你上战神的 “物理外挂”。

iQOO 无线运动耳机：

iQOO 闪电游戏手柄：

iQOO 闪充手游数据线：

iQOO 极风散热背夹：

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