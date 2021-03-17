虽迟但到，摩托罗拉向 Moto Edge + 推送 Android 11 更新

IT之家 3 月 17 日消息 据外媒 AndroidPolice 报道，就在摩托罗拉向 Moto G8 和 Moto G8 Power 推送了首批 Android 11 更新的第二天，Moto Edge + 终于迎来了 Android 11 更新，同时获得了三个月来的首次安全更新。

Moto Edge + 的用户将获得 Android 11 带来的大量新功能，如聊天泡泡、对话通知等。这次更新还修复了 Moto Edge + 上的一些重大 bug 错误，包括在使用美国运营商 Verizon 的 5G 网络时无法拨打电话或连接数据。摩托罗拉还为 Moto Edge + 带来了 Android 今年 3 月的安全补丁，并改进了使用移动热点时的数据流量测量方式。

IT之家了解到，Moto Edge + 去年 5 月由美国运营商 Verizon 独家销售，之后，摩托罗拉曾承诺会为 Moto Edge + 更新 Android 12，但考虑到 Android 11 系统于去年 9 月推出，摩托罗拉花了整整 6 个月的时间才为 Edge + 更新系统，所以也许很难在 2022 年之前再一次看到这款手机的重大更新。