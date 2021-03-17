新锐媒体 Vice 与 BuzzFeed 计划通过 SPAC 上市，但估值均低于峰值

北京时间 3 月 17 日早间消息，据报道，新兴媒体公司 Vice 和 BuzzFeed 等可能在未来几个月内与特殊目的收购公司（SPAC）通过合并上市。但与电动汽车等泡沫行业的 SPAC 交易不同的是，这些交易的估值可能会低于媒体公司过去的估值。

Vice Media 正在与至少两家 SPAC 进行谈判。其中一个谈判的估值约为 25 亿美元，不到 Vice 2017 年估值高峰时期 57 亿美元的一半。与此同时，一位知情人士说，BuzzFeed 正在与一家名为第五大道 890 号合伙人（890 Fifth Avenue Partners）的 SPAC 进行合并谈判并计划上市，估值将略低于 BuzzFeed 17 亿美元的估值高峰。

BuzzFeed 将以低于估值峰值的 17 亿美元进行上市

这意味着美国大型媒体公司 NBC 环球（NBCUniversal）在 BuzzFeed 上可能会略有亏损，而迪士尼和 TPG（全球领先的另类资产管理公司）在 Vice 上可能会面临大量亏损。两家公司市值如此下滑，突显出媒体初创企业在过去几年面临的挑战，因为对广告资金的竞争已经阻碍了它们的收入增长。

这两笔交易都尚未最终敲定，不过一位接近 BuzzFeed 的人士表示，对第五大道 890 号有信心，认为合并能够达成。对 BuzzFeed 来说，这是一笔相当不错的交易，因为在过去几年的任何时间点，BuzzFeed 都不太可能以接近 17 亿美元的价格被收购。最初彭博社报道了 BuzzFeed 与第五大道 890 号的谈判。BuzzFeed 拒绝对此进行评论。

SPAC 对 Vice 的报价估值约为 25 亿美元

Vice 的谈判情况不太明朗。考虑到 Vice 的投资者可能会有损失，因此他们会争取最有利的条款。Vice 的困难在于它的业务主要集中在电视和新闻制作，利润很低。Vice 还没有实现全年盈利，尽管首席执行官南希 · 迪比克 (Nancy Dubuc)已经降低了亏损规模。据一位熟悉谈判的知情人士透露，Vice 可能通过与 SPAC 的合并筹集约 6 亿美元现金。

一位业内高管说，如果 Vice 与另一家公司合并，Vice 的情况会变好，这也是迪比克一直在探索的一点。这位高管周一表示，与 Vice 一样，Complex Networks 是一家专注于年轻人的媒体公司，最初以杂志起步，可以作为合并的候选公司。但据知情人士透露，Complex Networks 首席执行官里奇 • 安东尼罗 (Rich Antoniello)过去一直对 Vice 的商业模式持怀疑态度，他认为 Vice 模式太过注重硬新闻，而不是文化和电子商务。安东尼罗没有回复记者的置评请求。Vice 也拒绝置评。

一份报价对 Vice 的估值为 25 亿美元，相当于其收入的四倍左右，因为该公司去年的收入约为 6 亿美元，与前年基本持平。不过，一位曾研究过 Vice 的业内高管表示，即使估值 25 亿美元也可能过高。

TPG（全球领先的另类资产管理公司）已同意承担 Vice 投资的亏损

Vice 股东面临的另一个挑战是，由于 TPG 在 Vice 2017 年估值达到顶峰时进行的投资，现在 Vice 欠 TPG 约 8 亿美元，包括利息在内。除此之外，Vice 还欠了索罗斯资本管理公司 3 亿美元的债务。这意味着 25 亿美元的估值转化为股权仅值 14 亿美元。

知情人士说，TPG 可能会试图重新谈判债务协议，推迟偿还，以此减少损失，并让 Vice 与 SPAC 达成协议。

上市一直是 Vice 创始人兼主席谢恩 • 史密斯 (Shane Smith)的目标。十多年前，史密斯将 Vice 从一本杂志发展成一家电视数字综合企业，吸引了迪士尼和福克斯等公司的投资。2016 年，他在接受《名利场》采访时表示 :“我们正在与一些银行谈判，我们正在做好准备，现在是时候这么做了。”

然而，史密斯对增长的关注超过了盈利能力，加之公司的兄弟文化，使其陷入了模仿丑闻，这促使公司重新评估自己的地位。2018 年，史密斯邀请曾在 Vice 董事会任职的迪比克担任首席执行官。在过去三年里，迪比克一直专注于清理业务和公司文化。

并非只有 BuzzFeed 和 Vice 两家媒体公司考虑进行 SPAC 交易。第九传媒集团 (Group Nine Media)支持了一个自己的 SPAC，该公司正在寻找一个合并候选公司。一旦找到一家公司，第九集团也将与 SPAC 合并然后上市。一些业内人士认为，Complex 可能成为这样的候选公司与 Group Nine 合并。