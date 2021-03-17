华为王银锋：用手机思维改造 PC，打通生态全场景

PC 是什么？

从字面上看，PC 只不过是由软件系统和硬件系统组成的个人电脑。

但对于大多数人而言，即便生活中大多数需求都可以由手机来实现，PC 依然是一个不可或缺的生产力工具。

因此，有这么一群人，想要用手机的思维去改造它。

蓝海？红海？

移动互联网和智能手机的出现，导致了原本就处于红海的 PC 行业进一步衰弱。

这样一个低利润、不再受关注的产业，华为为什么会花大力气进入？

华为消费者业务平板与 PC 产品线总裁王银锋说，五年前，华为手机已经有了很多创新、获得了较快地成长，“当时看 PC 的话，几个形容词就是傻大笨粗，整个的笔记本电脑又厚、又黑、又重，我们当时就在想，在这里我们能不能用手机的思维去做去做 PC，这是我们当时特别粗浅的一个想法，（就是）把我们的手机的很多的创新的一些想法，能不能应用到笔记本上。”

华为，就这样进入了 PC 领域。

刚进入这个行业，首先感受到的是浓浓 “红海”气息。据王银锋回忆，当时跟产业链上下游厂商沟通时，很多人都觉得这个市场 “没啥好做了，就是打价格战”。

而且消费者似乎也没有什么激情，“以前的换机周期，是五年、甚至十年，”王银锋说，“那时很多人还在用十年前的笔记本，他们觉没有什么新的东西；”

王银锋认为，消费者不是不愿意为 PC 买单，而是要为好产品买单，“他们看到我们的新笔记本之后，（发现）无论从外观、体验，都有一个非常好的改变。”

例如，当时业内把厚度小于 20 毫米的笔记本称为轻薄本，但实际上这个厚度并不薄，产品也并不轻，“我每天都要背，（它）能轻二两也很好，这样肩膀、颈椎都可以好受一点，你看现在基本上我们的笔记本都只有一公斤上下，以前都是两公斤、三公斤的产品，每天出差、工作的时候能省多少力！”

于是，换机周期发生了变化，消费者的消费习惯也发生了变化，“这对整个 PC 行业带来了一个非常好的良性的循环，让大家能够投入到 PC 的研发上去，芯片厂家、操作系统厂家，他们也通过这两年的发展感觉还是有很多事情可做。”

红海被改变了。

用手机思维改变 PC

PC 是怎么被改变的？

王银锋回忆说，最初他们的想法是改变 PC 单纯的硬件思维，“那时手机的趋势是什么？轻薄、全面屏、指纹开机，所以我们最初一个阶段是把这些引入到 PC 中。”

例如，华为 PC 团队当时觉得 PC 开机启动很慢，“启动的时候要按几个键，之后输密码，再进入到工作状态，首先我们启动的时间做了很多的优化，重点解决了效率问题。现在十秒以后就可以快速地进入这么一个状态，这相当于是处在一个待机的状态，但以前的功耗非常高，这里面我们又把手机的一些技术引入到笔记本上，极大地提高了工作效率。”

这被王银锋称之为 PC 1.0 时代。随后，新的问题出现了。

“当初很朴素的一个想法，不是说手机的文件打到 PC 上来很艰难吗？先把手机用线连着，然后把手机的模式改成 USB 模式，然后再去找手机里面的文件，非常复杂。我们一个研发人员说能不能一碰传，所以当时我们第一家提出了一碰传，然后慢慢延伸到能不能把全场景互联起来。”

王银锋说，这里利用了很多华为的核心技术，将手机、笔记本等有机地结合在一起，让生产力能够更加高效地链接起来，这就是进入了 PC 2.0 时代：笔记本能够全面连接、不再孤独，信息可以高效地在所有产品里互相流动、借鉴，从而推动了生产效率的提高。

这也是华为所提出的 “全场景”。

而现在，王银锋认为，PC 正在朝 3.0 方向在走，“现在其实可以看到生态是割裂的，有 Windows 的生态、有安卓的生态，甚至还有鸿蒙的生态，等等。3.0 时代，华为希望可以打通 PC 和移动操作系统的生态，带来全场景的融合体验。”

在 3.0 时代，PC 和手机的生态将不再割裂，信息将不再局限于某一款终端，实现真正的全面流动。

对于未来市场目标的预期，王银锋表示，华为 PC 的首要目标，还是服务好消费者，用创新给消费者创造价值，带来更好的体验，努力做一个优秀的 PC 品牌，去赢得消费者的广泛认可。