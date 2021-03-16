华为：将与苹果、三星共商 5G 专利使用权：每台最高 2.5 美元专利费

IT之家 3 月 16 日消息 就在刚刚，路透社报道称，华为知识产权部部长丁建新在公司活动上表示，华为将从 2021 年开始对 5G 专利收取使用费。

他表示，对遵循华为 5G 标准并能正常工作的手机，公司将收取最高 2.5 美元的专利使用费，并收取适用于手机售价的合理百分比费率（具体比例没有透露）。

他还强调，华为作为5G 标准的重要技术贡献者，遵循 FRAND 原则，我们希望今天提供的信息可以为 5G 技术的实施者提供透明的成本预期，增加投资的确定性，并促进5G 技术的普及。

据彭博社等，现在华为发布了《创新和知识产权白皮书 2020》，且华为技术有限公司副总裁、首席法务官宋柳平又称，尽管美国努力将其排除在供应链之外，但它仍可以获得收益，他们承诺将收取比高通、爱立信、诺基亚等竞争对手更低的费率，并将与苹果、三星就 5G 专利使用费进行谈判。

IT之家了解到，华为在遭禁后希望展示将自己的研究成果变现，根据丁建新的说法，华为预计在 2019 年至 2021 年之间将从专利许可中获得约 13 亿美元的收入。

预计华为将在月底公布 2020 年数据。丁建新表示：“华为今天的成功是长期自主创新研发投入的结果。”最新公布的 “2020 年欧盟工业研发投资排名”中华为排名全球第三。

此外，《白皮书》指出，截至 2020 年底，华为在全球 40000 多个专利族中拥有 100000 多项有效专利，90% 以上专利为发明专利。其 2019 年的研发投资总额为 1317 亿元人民币。此外，华为目前已经解决了大部分的专利纠纷。

华为方面称，在过去 20 年里，他们跟 ICT 行业的主要专利持有人进行了广泛的交叉许可谈判，目前已经与美国、欧洲、日韩等主要 ICT 厂家签署了 100 份以上专利许可和交叉许可协议。

宋柳平也表示，未来华为会定期发布创新与知识产权活动的有关进展，持续与公众开展积极沟通，让公众更好地了解华为的创新实践。