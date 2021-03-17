一加 9 Pro 搭载 LTPO 自由高帧瞳孔屏：支持 5 - 120Hz 智能刷新率

根据此前官方公布的信息，一加将于 3 月 24 日推出全新的一加 9 系列旗舰，而其最大的卖点就是将与哈苏达成战略合作，首次将哈苏影像技术带到手机领域，其相机方面的表现自然也将成为大家关注的焦点。随着发布时间的日益临近，关于该机的爆料也越来越密集。现在有最新消息，继外观真机实拍图之后，近日一加官方进一步带来了该机屏幕的详细参数。

据一加官方最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的一加 9 系列旗舰将采用三星 LTPO 柔性屏，特别是一加 9 Pro 采用的是一块 120Hz 自由高帧瞳孔屏，能实现 5~120Hz 智能刷新率调整，同时还 2K + 级分辨率，支持 10 亿色显示，支持 8192 级亮度调节和自动色温感应，能带来十分优异的显示效果。另外，这次一加 9 系列再度获得了 DisplayMate A + 认证，屏幕素质之高可见一斑。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 9 系列将延续一加 8T 同款的高规格显示屏，基于三星 E3 材质打造，分辨率为 FHD + 级，支持 120Hz 刷新率。将搭载骁龙 888 旗舰平台，配备 4800 万像素 + 5000 万像素 + 800 万像素镜头 + 200 万像素镜头组成的四摄组合，并将与哈苏达成了深度合作，为一加 9 系列带来 “哈苏自然色彩优化” 以及 “哈苏专业模式”，不仅能实现自然舒适的色彩表现，还能拍摄具有 12 位色彩深度的 RAW 格式照片，捕捉高达 687 亿种颜色，是常见的 10 位色彩深度的 64 倍。此外，该机将内置 4500mAh 电池，并支持 65W 有线快充和 40W 无线快充。

据悉，全新的一加 9 系列年度旗舰将于 3 月 24 日正式发布，将在影像技术上迎来了蜕变式的升级，有望成为一加有史以来最强的拍照手机，同时也将在业内成为一款极具竞争力的产品。更多详细信息，我们拭目以待。