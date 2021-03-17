轻薄与性能兼得！笔记本新物种这五款值得关注

IT之家3月17日消息 英特尔今年初发布了全新的 11 代酷睿 H35 处理器，这一系列处理器为笔记本市场带来了一个全新的品类——超便携游戏本。这一品类的产品无论是对性能有一定要求的学生群体，还是对便携要求更高的工作党都是一个不错的选择。

搭载英特尔 11 代酷睿 H35 处理器的游戏本产品相比于传统游戏本最大的特征就是轻薄，根据英特尔的数据，有 40% 的玩家希望有更佳轻薄、功能更多的游戏本。

也就是说，超便携游戏本产品既可以保证玩家日常的游戏性能需求，也能兼顾办公本的轻薄特点。对于学生党和工作党都是个鱼和熊掌兼得的好选择。接下来，我们看看有哪些值得期待的 11 代酷睿 H35 处理器笔记本产品，在此之前我们首先了解下英特尔 11 代酷睿 H35 处理器有哪些提升。

英特尔全新的 H35 处理器有何神奇之处

第 11 代智能英特尔酷睿高性能移动版处理器（H35）旨在将强悍的游戏性能与笔记本的超便携外观结合，它是 Tiger Lake H 高性能标压架构的首个大系列，不同于目前常见的 45W 标压产品，H35 的功耗在低压 15W 处理器和标压 45W 处理器的中间，为 35W。同时在核心规模上保持了低压处理器的四核心八线程，因此其面向的是轻薄游戏本和高性能轻薄本。

第 11 代酷睿采用了 10nm 的新工艺，以及新架构带来的显著 IPC 提升，与 H35 搭配的核心显卡是高性能 Xe 架构的 Iris Xe，结合 35W 的设计功耗，可以让核心显卡的性能充分发挥。即使在没有独立显卡的轻薄本中也能在高画质的 1080P 分辨率下，流畅运行主流的游戏大作。

以 i7-11375H 这款型号为例，其单核心最大睿频达到 5.0GHz，全核睿频达到 4.3GHz。在单核性能上媲美 i9-10980HK，可以流畅运行大型专业应用。另外，该系列 CPU 采用了全新架构，支持 4 通道 PCIe 4.0 连接独显，运行 AAA 游戏也不在话下。

IT之家了解到，11 代酷睿 H35 处理器同样集成了英特尔最新的黑科技，拥有 3 大人工智能加速引擎，包括采用英特尔 Gaussian 和神经加速器 2.0（英特尔 GNA）增强的音频功能，可以实现背景噪音抑制并降低 CPU 工作负载、AI 增强型背景模糊和视频分辨率增强等功能。

另外，11 代酷睿 H35 处理器还支持全新的英特尔 Killer Wi-Fi 6E 无线连接和 Thunderbolt4 有线连接。

英特尔 Killer Wi-Fi 6E 技术在 11 代酷睿 H35 处理器中是全新的一项技术，除了传统的 2.4GHz 和 5GHz 频段，Wi-Fi 6E 还额外支持 6GHz 频段，这一频段可以让用户体验畅通无阻的 Wi-Fi 游戏。

11 代酷睿 H35 处理器支持 Thunderbolt4 接口，这一接口技术可以提供高达 40Gb/s 的传输速度，同时可以带动两块 4K 屏幕或一块 8K 屏幕运行，高速的扩展体验让英特尔 11 代酷睿笔记本电脑产品可以快速完成数据传输，通过一根 Thunderbolt 4 线缆可以实现视频输出、数据扩展等功能。

针对市面上出现的笔记本新品类，我们一起看看这五款值得关注的搭载英特尔 11 代酷睿 H35 处理器的超便携游戏本新品吧。

推荐一：雷神一格 S1，性价比入门轻薄本

新款雷神一格 S1 是本月发布的一款新品，搭载了英特尔 11 代酷睿 H35 处理器 i5-11300H，4 核 8 线程，睿频可达 4.4GHz。作为笔记本电脑的一个新分类，雷神一格 S1 拥有轻薄本纤细的机身，其重量仅有 1.4 公斤，与市面上不少轻薄本产品不相上下。

作为一款售价仅为 3999 元的 14 英寸的轻薄本，雷神一格 S1 拥有非常不错的性能，酷睿 i5-11300H 的单核性能较 酷睿 i5-10300H 提升 25%，锐炬 Xe 核显 的性能更是超过了 MX 350 独显。

雷神一格 S1 整机轻至 1.4kg，厚度为 17.6-19.5mm，A 面采用了金属一体成型技术。雷神一格 S1 的屏幕为 14 英寸 1080p 分辨率，100% s RGB 色域。日常进行《英雄联盟》或《炉石传说》这类主流网游都可以游刃有余的胜任，办公学习也不在话下。

雷神一格 S1 更加适合预算较低的用户，3999 元即可享受到英特尔 11 代酷睿 H35 的各种黑科技，同时轻薄的机身也能满足工作党在日常办公中对性能的需求。

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推荐二：机械师创物者 15，超大电池容量，学生党熄灯好伴侣

机械师创物者 15 是最新推出的一款配备 11 代酷睿 H35 处理器 i7-11370H 的大屏轻薄本，更大的机身内容纳了大电池，可以带来 15 小时的长续航。作为一款 15 英寸的大屏轻薄本，机械师创物者 15 屏幕采用了极窄边框设计，屏占比高达 92%，在日常娱乐需求中，可以体验到更加广阔的视野。

机械师创物者 15 更加适合喜欢大屏工作或游戏的用户，在 i7-11370H 的强力加持下，《英雄联盟》高画质下可达 105fps，配置要求较高的《守望先锋》在中画质也能达到 70fps。

机械师创物者 15 拥有 HDMI 接口、USB 2.0 接口、USB 3.2 接口、Type-C 接口与 3.5mm 耳机接口等丰富的接口。对于轻度游戏需求的学生群体来讲，机械师创物者 15 是个不错的选择。

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推荐三：RedmiBook Pro 15，3.2K 细腻屏幕作图好助手

RedmiBook Pro 15 是小米刚刚发布的产品，这款笔记本采用了全新的模具，工艺升级，拥有不错的质感。

配置方面，RedmiBook Pro 15 搭载了英特尔 11 代酷睿 H35 处理器，拥有 70Wh 大电池，配备了 Thunderbolt 4 和 Wi-Fi 6。通过 Thunderbolt 4 接口，RedmiBook Pro 15 可实现外接 2 台 4K 显示器或 1 台 8K 显示器。以此扩展日常使用需求。

RedmiBook Pro 15 采用了一块 15 英寸 16:10 的 3.2K 屏，刷新率为 90Hz，这一规格也轻薄本中也是难得一见的。这块精美的屏幕对于不少设计师来讲，是一个非常不错的选择，3.2K 超高分辨率生动的展现了画面各种细节，文字、图像效果出色，用来 PS 制图、设计也没问题。

这款笔记本在参数上几乎无可挑剔，小爱同学智能助理的支持、指纹解锁、背光键盘和 MIUI + 跨屏协作等功能也非常便捷，作为小米生态的一环，RedmiBook Pro 15 集成了更多与 MIUI 互动的元素，4999 元的起售价也让它成为了一款性价比超高的产品，非常适合米粉朋友们。

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推荐四：华硕天选 Air，光追游戏、创意设计统统拿下

华硕天选 Air 全面搭载第 11 代英特尔酷睿 i7 处理器，最高可选配 i7-11375H 处理器，同时配备 GeForce RTX 3070 独立显卡，支持 NVIDIA 动态加速技术 2.0，在增强模式下还可自动超频。天选 Air 的集显与独显还可根据负载不同自动切换，节省电力延长续航。

天选 Air 轻约 2.1Kg，薄至 19.9mm，内置 76Wh 大容量电池，拥有约 16.6 小时的续航表现，支持 100W PD 双向快充功能，仅需 30 分钟即可充满 50% 电量。

屏幕方面，天选 Air 采用 6.2mm 三面窄边框设计，配备 15.6 英寸 IPS 屏，拥有 81% 屏占比、165Hz 超高刷新率与 2K QHD 超清分辨率，支持 DCI-P3 色域标准与 Adaptive Sync 同步技术。

天选 Air 作为华硕天选系列超便携游戏本新产品，在外观上无疑让不少年轻人追捧，目前这款笔记本已经正式上市，i7-11370H/512GB/3060 版本其售价低至 8699 元。

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推荐五：微星 Stealth 15M，光追游戏本轻薄扛把子

微星 Stealth 15M 在 1 月份正式发布，也是最早宣布的超轻薄游戏本，这款游戏本产品称得上是 11 代酷睿游戏本的开局之作，其搭载英特尔酷睿 i7-11375H，采用 4 核 8 线程设计，主频 3.3GHz，睿频 5GHz。。

相比于传统游戏本笨重的造型，这次微星 Stealth 15M 在尺寸上更上新台阶。这款游戏本只有 16.15mm 厚，配备 Thunderbolt 4 接口，支持 100W 快充。

显卡方面，微星 Sealth 15M 采用了英伟达 RTX 3060 显卡，有关这款产品，目前信息还非常有限，但作为笔记本中的新品类，无疑非常让人期待。

总结

英特尔 11 代酷睿 H35 处理器的出现让轻薄本在保证便携和续航的情况下有了更强的性能，我们推荐的这几款笔记本都充分体现了这一点。不管是学生党还是上班族都能在该系列轻薄本的帮助下提高工作效率，闲暇时刻利用高性能锐炬 Xe 核显玩几局《英雄联盟》《CS：GO》也是非常畅快的。