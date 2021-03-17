智联招聘：响应市人社局整改要求，开展内部自纠自查

3 月 17 日下午消息，北京市人力资源和社会保障局针对央视 3·15 晚会点名曝光的数据安全问题约谈了智联招聘、猎聘网两家涉事企业，要求智联招聘和猎聘网立即彻查彻改，严格落实《网络招聘服务管理规定》等法律法规，阻断不法分子倒卖求职者简历信息 “利益链”，切实保护求职者合法权益。

接到整改要求后，智联招聘表示，积极配合并主动开展企业内部的自纠自查，致力于加强自律，严格履行求职者信息保护主体责任，响应监管部门要求，营造更安全的求职招聘环境。

在市人社局的指导要求下，智联招聘暂停了为新注册企业用户提供线上购买简历服务。智联招聘相关负责人表示，信息泄露的冲击对整个互联网产业来说都是一场安全灾难，智联招聘将积极响应政府、媒体和用户的监督，进行自我整改。除此之外，智联招聘表示，本次危机也让我们重新审视自身，未来将在技术创新、招测培一体化解决方案等方面继续探索，保障用户信息安全。

对于信息安全保障，除响应北京市人社局要求外，智联招聘由 CEO 带队组成专项小组，现已推出多项加码举措进行自我整改：

第一，于 3 月 16 日上线 “虚拟号码”功能，加大数据安全服务的投入力争从根源上切断黑产利益链条。在启用虚拟号码后，企业主动联系求职者时将通过虚拟中间号码的方式沟通，HR 在简历下载时也无法获悉求职者的真实号码。

第二，提升技术手段，通过推行电子营业执照、增强系统审核机制、利用机器学习能力识别潜在风险、后台自动报警功能，并进一步加强人工审核能力，实行全天候不间断进行账号登录的环境安全性校验等，持续升级用户信息安全的保障。。

第三，积极践行招聘行业的自律自治，联动公安机关、监管部门、行业伙伴共同建立守护信息安全联盟，并严格遵守《互联网招聘行业自律公约》。智联招聘已与猎聘、前程无忧等人力资源服务行业同仁达成共识，联合抵制一切侵犯求职者权益的不法行为。