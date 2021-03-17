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北京市人社局就求职者简历被售卖问题约谈智联招聘、猎聘网

2021/3/17 13:04:02 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月17日消息 央视新闻报道，3 月 15 日晚，央视 “3·15”晚会点名曝光了智联招聘、猎聘网求职者简历被售卖问题。对此，北京市人力资源和社会保障局高度重视、紧急部署，连夜询问情况，并迅速约谈两家涉事企业，要求智联招聘和猎聘网立即彻查彻改，严格落实《网络招聘服务管理规定》等法律法规，阻断不法分子倒卖求职者简历信息 “利益链”，切实保护求职者合法权益。

同时，北京市人力资源和社会保障局暂停了两家企业为新企业用户提供的线上购买简历服务，并对两家企业开展立案调查。

据央视财经报道，昨晚 315 晚会上点名曝光，智联招聘猎聘平台大量简历流向黑市，知名招聘平台简历给钱随意下载，有人硬盘里存 700 万条。IT之家获悉，华为、小米、OPPO、vivo 等应用商店已经下架了智联招聘、前程无忧、猎聘 App搜索相关应用时不再显示或者提示已无法下载

此后，猎聘回应：已于第一时间成立专项小组，彻查简历被不法分子非法售卖的行为。对于给广大求职者带来的困扰，我们深表歉意。猎聘已与智联招聘、前程无忧等人力资源服务行业同仁达成共识，联合抵制一切侵犯求职者权益的不法行为，共同努力建设一个安全、健康的招聘求职环境，为广大用户提供满意、放心、值得信赖的服务。

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关键词：招聘简历

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