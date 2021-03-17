小米 11 Lite 渲染图出炉：相比小米 11 新添配色，曲面屏换为直屏

IT之家3月17日消息 据外媒 91mobiles 报道，目前小米 11 Lite 规格已经泄漏，业内人士 Ishan Agarwal 带来了最新的渲染图，展示了小米 11 Lite 的设计配色设计 。

小米 11 Lite 似乎至少可以选择三种配色，即黑色，豆沙色和紫色，拥有与小米 11 极度相似的后置三摄设计以及前置打孔面板，但该机与与小米 11 最大的不同在于它采用了直板屏而非曲面屏。

IT之家了解到，该机在国内似乎将命名为小米 11 青春版或小米 CC 11，型号 M2101K9C，国内版本有望首发高通骁龙 775 移动处理平台（但数码闲聊站称国内暂时只有骁龙 765G 版本）。

根据此前爆料信息，小米 11 Lite 预计将同时提供 4G 和 5G 两种版本，海外机型将搭载骁龙 765G 和骁龙 732G，采用支持高刷新率 FHD+ 分辨率的 IPS LCD 显示屏，内置 4150mAh 的电池，支持 33W 快充。

此外，该机或将支持 5 倍光学变焦，主打轻薄设计，提供 6G+128G、8G+128G 和 8G+256G 三种配置版本，支持 NFC 和蓝牙 5.2，后置 6400 万 + 800 万 + 500 万像素三摄组合，同时运行基于安卓 11 的 MIUI 12 系统。