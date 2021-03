小米获 516 项外观设计注册成果，中国第一、世界第五

IT之家3月17日消息 今日上午,小米公司表示,世界知识产权组织(WIPO)发布了 2020 年专利、商标和工业品外观设计国际注册成果。

在国际外观设计体系(海牙体系)注册成果方面,来自中国的数量增长 22.7%,小米以 516 项外观设计注册成果,位居全球第五,成为中国首家跻身前五的企业。

▲ 图自小米,下同

IT之家了解到,小米公司表示,截止到 2021 年 3 月,小米集团及生态链体系获得 600 多项国际及国内设计大奖。小米 MIX 获得了美国 IDEA 设计金奖,一系列生态链产品获得了 iF 金奖、Good Design Best 100、红点 Best of the Best 三大设计奖。

同时,小米 MIX 系列手机还被法国蓬皮杜国家艺术和文化中心、芬兰国家设计博物馆、德国慕尼黑国际设计博物馆三大世界顶级博物馆收藏。

此外,小米 “一纸盒(One Paper Box)”设计获日本优良设计奖 Best 100 和德国 iF 设计奖。

这是小米设计的环保包装方法。一个包装盒只需要使用一张卡纸或瓦楞纸板折叠而成,里面不需要多余的辅料来支撑。据介绍,“一纸盒”的设计,最高能降低原传统包装成本的 40%。