法国数据监管机构对语音聊天应用 Clubhouse 展开调查

北京时间 3 月 17 日晚间消息，据报道，法国数据保护机构 “国家信息与自由委员会”（CNIL）今日表示，在接到投诉后，已对语音聊天应用 Clubhouse 展开调查。

CNIL 今日称，已对 Clubhouse 开发商 Alpha Exploration 展开调查，询问 Clubhouse 为遵守欧盟法规要采取哪些措施。

CNIL 表示，此次调查旨在确认，欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）是否适用于 Clubhouse，尽管它在欧洲还没有设立机构。如果适用，在违反欧盟法规的前提下，CNIL 就有权制裁 Clubhouse。

在 CNIL 展开调查之前，德国汉堡数据保护机构上个月曾对 Clubhouse 表示出了担忧。汉堡数据保护监管机构已经要求 Clubhouse 提供一些信息，包括如何保护欧洲用户的隐私。

Clubhouse 是一家在去年疫情期间异军突起的即时语音聊天社交软件，采用的是 “邀请使用”模式。在一些名人的推动下，包括特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk），Clubhouse 近期的使用率急剧飙升。

App Annie 数据显示，从今年 2 月 1 日至 16 日，这款应用的全球下载量从 350 万次增长到了 810 万次。Clubhouse 并未公布其用户数量，但一些人估计，其真实用户数量应该超过 600 万。

但与此同时，这种受欢迎程度也让 Clubhouse 招致了外界指责。例如，Clubhouse 检查用户通讯录的行为，就引发了隐私问题。除了隐私，如何处理仇恨言论和虚假信息也引发了人们的关注。

当前，检测 “有问题”的音频内容的工具，要落后于文本识别工具；而转录和检查录制的语音聊天，对于人和机器来说是一个更加繁琐的过程。

Twitter 上周曾表示，计划于 4 月份面向全球用户推出其语音聊天功能 “Spaces”。