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消息称苹果新品发布日延期至 4 月

2021/3/17 23:32:43 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 17 日消息 Digitimes 今日表示，搭载 Mini LED 屏的 12.9 英寸 iPad Pro 将在第二季度发货，最早 4 月份，该平板电脑此前爆料的发布日期是 3 月。

与 Digitimes 消息同时到来的，还有苹果发布活动延期的消息，此前可靠爆料者称苹果将至 3 月 23 日发布一些新产品，但目前最新的消息显示苹果由于某些原因已经将其改到了 4 月，有望在 3 月 30 日看到邀请函（官宣）。

值得一提的是，Jon Prosser 今日 P 了一张发布会的图片以愚弄粉丝，因此虽然他信誓旦旦地肯定发布会延期到四月且还有多个消息源都坚称发布延期但仍无法判定 100% 准确。

IT之家提醒，苹果也并非首次将发布活动推迟，一如去年的 iPhone 12 系列发布会，从 9 月推迟到了 10 月。

此外，苹果在去年四月发布了 iPhone SE 2020，因此也不是没有可能在四月召开发布会的可能。综合爆料情况来看，苹果在近期有望发布的产品包括：12.9 英寸 iPad Pro、AirTags、第二代 AirPods Pro 或 AirPods3、11 英寸 iPad Pro、iPad mini、新款 Mac 或 iMac、Apple TV、第三代 iPhone SE（可能性依次降低）。

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关键词：苹果

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