TikTok 前 CEO 解释离职：我不想去微软和甲骨文任职

3 月 18 日，短视频应用 TikTok（抖音海外版）前首席执行官凯文 · 梅耶尔（Kevin Mayer）周三接受媒体专访，谈及自己从 TikTok 离职的经过、该公司未来面临的挑战以及有关上市的猜测。

梅耶尔于 2020 年 6 月 1 日正式加入字节跳动，担任字节跳动首席运营官兼 TikTok 全球 CEO。然而不到三个月，也就是 2020 年 8 月 27 日，字节跳动确认其辞任。当年 11 月份，梅耶尔加入亿万富翁莱恩 · 布拉瓦特尼克（Len Blavatnik）的投资公司 Access Industries 担任顾问。今年 3 月份，他成为布拉瓦特尼克投资的体育流媒体服务公司 DAZN 的董事长。

梅耶尔也加入了特殊目的收购公司（SPAC）游戏，为 Forest Road 收购健身订阅服务 Beachbody 提供咨询，现在正与前同事、前迪士尼首席财务官汤姆 · 斯塔格斯 (Tom Staggs)共同寻找新的目标。

以下为梅耶尔接受专访时，谈及有关 TikTok 的问答摘要：

问：大约一年前，迪士尼宣布鲍勃 · 伊格尔 (Bob Iger)将卸任首席执行官职位，并由鲍勃 · 查佩克 (Bob Chapek)继任。几个月后，你宣布离开迪士尼，成为 TikTok 新任首席执行官及其母公司字节跳动首席运营官。这是个以前并不存在的职位，它是专门为你量身定做的吗？

梅耶尔：我想是的。据我所知，字节跳动的招聘人员当时正在招聘 TikTok 的首席执行官。随着我对字节跳动团队的了解越来越多，并考虑到我在迪士尼的经历和担任的角色，显然我认为自己可以为字节跳动和 TikTok 提供相当大的帮助。所以我相信，这份工作是在持续讨论中诞生的。

问：你得到了这份工作，并领导着可能是自 Facebook 以来最大的社交媒体增长故事。我认为，公平地说，无论 TikTok 或字节跳动何时进行首次公开募股 (IPO)，它们的估值都会高得离谱。你在就任三个月后就辞职了，因为特朗 普政府当时似乎想要强制 TikTok 将其美国业务出售给微软或甲骨文。如果交易达成，你作为 TikTok 首席执行官的工作将不再有意义。但后来这笔交易从未发生，TikTok 到目前为止还没有出售美国业务。你觉得这件事被特朗 普政府搞砸了吗？

梅耶尔：简单来说，的确如此。但这可能是有原因的，毕竟我们很难准确地了解他们的想法，以及他们为什么要这么做。当然，众所周知，特朗 普政府很多时候都鲁莽行事，没有经过太多深思熟虑。但这看起来确实像是一项严肃的决定，即 TikTok 美国业务必须被剥离，而且将被剥离。于是字节跳动高管、董事会和我就此进行了讨论，而我不想去管理微软或甲骨文的某个部门。

问：TikTok 要在未来几年继续保持相关性，最大的挑战是什么？

梅耶尔：我认为 TikTok 是一款非常了不起的产品，字节跳动也是一家了不起的公司。因此，我认为他们将有足够能力保持相关性，他们的 AI 技术（包括机器学习），再加上每天数以千万计视频的摄取，可能远远超过如今的表现。他们并不真正了解每段视频的内容，但他们确实了解视频是如何通过他们非常复杂、细致入微的 AI 引擎进行过滤的。因此，他们有能力将相关视频放在想要实时观看它们的用户面前。

TikTok 还依赖于用户为其创建内容，这是一种良性循环。如果你愿意的话，这会形成一种网络效应。因此，他们必须让创造内容的人感到兴奋，才能让更多观众创造出更多更好的内容，让观众喜欢他们所看到的视频。这就是 TikTok 必须继续坚持的良性循环，他们必须确保自己与创作者紧密联系，因为创作者就是他们内容获取背后的引擎，然后 AI 才能对其采取行动。因此，我确实认为他们必须关注相关性问题。

将来，或许会有另一个 TikTok 出现，它会做一些我们无法想象的事情，在社交、娱乐和社交媒体领域的表现都非常棒。但这并不意味着如今的 TikTok 会消亡，Facebook 和 Instagram 仍然存在，TikTok 和 YouTube 也是如此，它们都可以共存。我认为未来几年会有其他新服务涌现，但 Tik-Tok 将继续保持相关性。

问：你可能是少数有资格回答这个问题的人：从管理角度来看，TikTok 很快会成为上市公司吗？

梅耶尔：我不知道他们将如何上市，也不知道他们将于何时上市。我不确定他们是否会让拥有 TikTok 的字节跳动上市，还是会单独让 TikTok 上市。字节跳动已经成长为科技巨头，拥有非常能干的管理层。张一鸣是一个非常有能力的创始人，并领导着一个伟大的团队。我认为，它们最终将成为上市公司。

问：字节跳动会赴美上市吗？

梅耶尔：理论上，字节跳动可以这样做。毕竟，有很多中国公司在美国上市。它可以同时在多地上市，也可以只在美国、上海或香港上市。