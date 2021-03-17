微软 Win10 Build 19043.899（21H1） 正式删除经典 Edge 浏览器

IT之家3月17日消息 外媒 Windows Latest 报道，大家可能已经知道，Windows 10 目前预装了三个浏览器。其中微软 Edge 有两款，第三个浏览器是 Internet Explorer，但它是可选的，可以随时启用。

虽然 Internet Explorer 不会从 Windows 10 中被移除，但 Microsoft Edge 浏览器即将从两款缩减为一款。

微软 Edge 经典版仍然在 Windows 10 20H2 或更旧版本中徘徊。当你已经转移到 Chromium 版 Edge 时，遗留版本的 Edge 基本上被隐藏，但它仍然在后台活动，高级用户可以并排运行两个 Edge 版本。

今年 1 月份，微软确认计划彻底移除 Edge 经典版，只推广 Chromium 版 Edge。目前在测试版渠道下载的 Windows 10 Build 19043.899(21H1)中，旧版或传统版的 Microsoft Edge 已经完全消失。

在测试版更新后，新的 Chromium 版 Edge 会自动安装，无法访问退役的浏览器。

此举并不意外，由于更新的文档，上周我们已经发现了 Windows 10 中移除微软 Edge 的线索。IT之家获悉，在更新的支持文档中，微软悄然确认，Windows 10 21H1 是第一个没有 Edge 经典版的操作系统版本。

值得注意的是，微软还有计划将旧版本 Windows 10 中的 Edge 经典版删除。

随着即将到来的累积更新 (2021 年 4 月星期二补丁)，微软 Edge Legacy 将从 Windows 10 20H2、2004 版本和其他版本中彻底删除。

如果你还在使用已停用的浏览器，你将被迫切换到新版本的 Edge 浏览器。如果你已经进行了切换，那么只有遗留版本及其文件（不是你的个人数据）会被删除。

除了 Edge 相关的改动，Windows 10 下个月的累计更新预计还将包括对近期用户报告的蓝屏和打印问题的修复。