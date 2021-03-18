活跃用户数超阿里巴巴后，拼多多走上京东的 “老路”

一年前，人们还在对 “拼多多和京东谁是电商老二”的话题争论不休，转眼间，拼多多的用户数量陡升，已经超越阿里巴巴，成为了用户规模最大的电商平台。

3 月 17 日晚间，拼多多公布 2020 年四季度及全年财报，最亮眼的数据当属拼多多的用户活跃情况。

截至 2020 年 12 月 31 日的 12 个月内，拼多多的累计新增活跃买家超 2 亿，活跃买家数量达到 7.884 亿，超越阿里巴巴的 7.79 亿，京东的 4.72 亿。

财务方面，去年第四季度，拼多多总营收为 265.5 亿元，同比增长 146%。2020 年全年总营收 594.9 亿元，同比增长 97%。

不过，拼多多并未保持上季度的盈利情况。四季度，拼多多净亏损约 13.8 亿元，同比收窄 21.1%。全年净亏损达到 71.8 亿，与去年同期 69.7 亿基本持平，同比拉大约 3%。

财报发布的同时，拼多多创始人黄峥宣布 “急流勇退”：辞任董事长，由 CEO 陈磊将接任。辞任后，黄峥 1:10 的超级投票权将失效，名下股份的投票权将委托拼多多董事会以投票的方式来进行决策。黄峥承诺，个人名下的股票在未来 3 年内继续锁定，不出售。

谁是老大？

关于拼多多活跃买家将超阿里的话题，早在上季度两家财报发出时就有讨论。

此前第三方数据的发布，也提前预示了这一点。Questmobile 数据显示，拼多多 APP 的日活在大年初一、初二两天超越手机淘宝：拼多多 2.59 亿、手淘 2.37 亿。

有人对此分析称，受员工猝死等坏消息影响，拼多多取消了今年与春晚的合作，但拼多多在春晚期间 “28 亿摇红包”营销活动却并未停止，这或许是造成拼多多用户量反超的原因。

另外，在拼多多活跃用户数大增的背后，营销费用也在水涨船高。去年全年，拼多多的市场与营销费用从 271.7 亿增加至 411.9 亿，增幅达到 51.6%。

需要注意的是，尽管拼多多的年度活跃买家已经在三大电商平台中最多，但衡量电商发展情况的还有众多其他指标。如 GMV（Gross Merchandise Volume 成交总额），也是衡量电商规模的核心指标之一。

在截至去年底的 12 个月内，拼多多 GMV 为 16676 亿元，与截至 2019 年 9 月 30 日 12 个月内的 10066 亿元相比增长 66%。尽管已经增速不俗，但仍未达到分析师预期。而阿里 GMV 早在上一财年就实现达到了 7 万亿，京东去年的 GMV 也超过 26000 亿元。

从财务角度上来看，在营收和利润两项核心财务指标上，拼多多与阿里、京东也存在不小的差距。

2020 年，阿里全年总营收为 6642 亿元，京东为 7458 亿元（包括净产品收入 7137 亿元，净服务收入 321 亿元）。相比之下，拼多多的 594.9 亿元，尚不足阿里的 1/10。

在利润层面上，除去年三季度首次实现单季度盈利外，拼多多一直处于亏损状态，去年总亏损达到 71.8 亿元。阿里则一直处于盈利状态，去年净利润 1760 亿元，京东则为 494 亿元。

在活跃买家年度平均消费额这个指标上，因为过往金额较低，拼多多一直饱受质疑。截至今年四季度，这一数字增长至 2115.2 元，同比增长了 23%，尽管仍比阿里和京东低，但也保持了不错的增长。

黄峥 “激流勇退”

在拼多多争当电商老大的过程中，创始人黄峥却在四十岁的不惑之年，出乎意料地突然辞任董事长，并宣布现任 CEO 陈磊将接任。

去年 7 月 1 日，黄峥就已经卸下拼多多 CEO 一职。在黄峥 2021 年致股东信中，他表示：“原本计划在一年整的时候和陈磊完成董事长职位的交接。两个原因让我们决定将这个计划中的交接进一步提前了一些。”

“行业竞争的日益激烈甚至异化让我意识到，这种传统的、以规模和效率为主要导向的竞争是有其不可避免的问题的。要改变就必须在更底层、根本的问题上采取行动，要在核心科技和其基础理论上寻找答案。”黄峥在致股东信中写道。

除此之外，“因为疫情等原因导致的外部环境的剧烈变化，也加速了拼多多内部业务和管理的迭代。拼多多从一个纯轻资产的第三方平台，开始转重，在仓储、物流及农货源头开始进行新一轮的投入，这既改变了拼多多，更催生了、锻炼了新一代的领导者、管理者。”

黄峥曾在 2016 年，拼多多及拼好货刚刚创立不久时，短暂地以自己名字命名的公众号中提到过他的人生经历，以及对创业、幸福、爱情、市场的理解。

“小学在杭州市郊，应该算是很一般的。但我是小学前后 9 年里唯一一个考进杭州外国语学校这所‘有点特别’的中学的。”

“第一个给我工资的公司是微软，但是作为实习生。2004 年研究生毕业，我去了硅谷，Google 成了我一份正式的工作，做码农、产品经理。后来又恰逢 Google 进中国，我有幸作为第一批回中国的员工参与了 Google 中国的初创阶段。我在 Google 呆满了三年（不过没等四年的股票全部兑现就离职创业了），Google 在很短的时间内基本上给了我财务上的自由。”

在这个公众号中，最受人们关注的文章是黄峥公众号的封笔之作：《把 “资本主义”倒过来》。这篇文章的核心思想 C2M（customer to business）也在后续践行在了拼多多的两大战略之一的 “新品牌计划”之中（另一战略是 “农产品上行”）。

而关于退休后的去向，黄峥表示，将投身于科学。“如果我努力，把中学里最喜欢的化学、大学里学的计算机、工作中学习的经营管理结合起来，我天真的想，说不定也能再做出点有意思的事儿。成不了科学家，但也许有机会成为未来（伟大）的科学家的助理，那也是一件很幸福的事儿……”

此前，为了支持科研，黄峥名下的繁星慈善基金将与其母校浙江大学展开重大的项目合作。拼多多此前曾宣布，公司创始团队让出约 2.37% 的公司股份，成立 “繁星慈善基金”。

随着黄峥的 “退休”，现如今电商界的三位大佬都已退居幕后。马云在 2019 年教师节当天宣布辞任阿里巴巴董事局主席，投身乡村教育事业。刘强东虽然仍亲自带队社区团购业务，但自明州案起鲜少公开露面。

拼多多 “京东化”

在财报发布后的电话会上，几乎所有分析师都把目光聚焦在了多多买菜业务上。

这项业务的发展，开始让拼多多发生了 “从轻到重”的转变，就像黄峥在致股东信上所说，拼多多开始在仓储、物流及农货源头进行新一轮投入，这一做法，与曾经重金投入物流建设的京东颇为相似。

要知道，这种做法曾让京东长年处在亏损泥淖之中，饱受质疑。10 余年前，为了给筹建物流基础设施，刘强东找到了高瓴资本的张磊，开口要了 7500 万美元，结果张磊一口气投资了京东 3 亿美元，成为了互联网行业最大的单笔融资。许多人嘲讽他 “人傻钱多”。

但张磊对此的回复则是：“要投就投 3 亿美金，否则不投。因为这个生意本身就是需要烧钱，不烧足够的钱在物流和供应链系统上是看不出来核心竞争力的。哪怕仅在几个大城市运作这样的模式，至少也需要 25 亿，刘强东要的 7500 万美金，连实验都做不了！”

回到拼多多，多多买菜所需要的生鲜供应链，在仓储、运输上只会较普通物流要求更高。换言之，所需要的资金投入更大。

实际上，由轻到重的业务模式转变，已经在拼多多的财务状况中有所体现。拼多多的毛利率在四季度出现了较大幅度的下跌，营业成本由 20.4 亿大幅增加 466% 至 115.3 亿。“我们关注多多买菜这个业务长期内能够产生的 ROI（投资回报率），而不是短期的盈利率。”拼多多财务副总裁马靖表示。

不过，拼多多的现金流仍称得上充足。截至 2020 年底，拼多多持有现金及现金等价物及短期投资 870 亿元，平台当季运营现金流为 149.5 亿元，全年实现运营现金流 282 亿元。

而在买菜这个战场里，强敌们在喊着 “投入不设上限”的口号，除了阿里、京东之外，美团、滴滴也在参战。拼多多靠拼物流基础设施等 “重投入”能否取得先机，还是未知数。