黑鲨 4/Pro 系列将采用升降式实体肩键，提升用户操控体验

得益于超强处理器的加持，如今的智能手机的硬件性能已经完全可以媲美专注于主打电竞的游戏手机，唯一难以超越的，可能就是各款游戏手机上为了提升游戏体验而所采用的各种独特设计和技术，比如黑鲨家族的经典的实体肩键。现在有最新消息，近日黑鲨官方透露称，即将在 3 月 23 日亮相的新一代游戏旗舰黑鲨 4 系列将采用升降式实体肩键设计。

据黑鲨官方最新发布的预热视频显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的黑鲨 4 系列将延续类似上代采用的实体肩键设计，可以在很大程度上提升用户在游戏中的操控体验。而且从以往不同的设计方案的机型对比来看，实体肩键要比虚拟触控肩键能带来更好的触感，且很大程度减少误触的几率。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的黑鲨 4 系列游戏手机将标配一块 6.67 英寸三星 AMOLED 高刷屏，采用居中挖孔全面屏设计，这也是游戏手机首次采用全面屏方案，分辨率为 2400*1080，有望支持 144Hz 刷新率，两个版本分别将搭载顶级旗舰处理器骁龙 888 和次顶级的处理器高通骁龙 870。此外，该机将采用侧面指纹识别方案，电池容量为 4500mAh，并将支持 65W/120W 的极速闪充。

据悉，全新的黑鲨 4 游戏手机将于 3 月 23 日下午 15:00 正式发布，除了硬件上的全方位升级外，该机势必在操控、交互方面也带来全新的体验。更多详细信息，我们拭目以待。