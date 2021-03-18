近年来，量子科技发展突飞猛进，成为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域。国内外科技相关机构纷纷布局，欲在其中占一席之地。

从加拿大政府官网获悉，近日，加拿大政府向量子计算机制造商 D-Wave 公司拨款 3190 万美元，支持一项价值 1.2 亿美元的项目，该笔款项将用于开发量子计算机硬件和软件系统，确保加拿大在量子科技发展方面始终处于领先地位。

该项目将帮助 D-Wave 公司提升其现有系统的处理能力和计算能力，从而进一步发挥量子计算不同于经典计算的优势。为实现这一目标，D-Wave 公司将开发一种新的、功能更强大的量子处理器，同时对其量子计算机进行改进。

“量子技术和人工智能是我们使加拿大在后疫情时代比以往更强大的计划的关键部分。这项对 D-Wave 的投资将帮助加拿大站在量子技术发展的最前沿，并将为加拿大人创造新的工作机会，加速加拿大经济发展。”

- 创新、科学和工业部长 François-Philippe Champagne

“加拿大处于创新竞赛，同时联邦政府致力于发展经济并创造高薪工作。疫情加速了全球对变革性技术的需求，加拿大真正有机会成为该领域的世界领导者。今天对 D-Wave 的投资将有助于使加拿大处于量子技术发展的最前沿，为加拿大人创造新的工作机会，加速加拿大经济发展。”

- 渔业、海洋和加拿大海岸警卫大臣议会秘书 Terry Beech

“D-Wave 很荣幸获得政府为该变革性技术的投资。在加拿大政府的支持下，D-Wave 将继续建立一个展示加拿大创新力量的全球量子生态系统。我们致力于将早期的量子混合价值带入医疗、材料科学、财务分析等各个领域，并将继续致力于量子计算系统和服务的原型设计、开发、全面实施和部署，这其中也包括新的创新架构和设计。”

-D-Wave 公司首席执行官 Alan Baratz