太方便：Chrome 浏览器新增实时字幕功能，可自动为音视频创建字幕

IT之家 3 月 18 日消息 最新版的谷歌 Chrome 89 浏览器添加了一个非常实用的功能——实时字幕。该功能使用机器学习技术可自动为音频和视频添加字幕，使聋哑人或有听力障碍的人更容易访问网络。

启用后，当用户在观看或收听视频或音频内容时，实时字幕会自动出现在浏览器底部的一个可移动的小方框中。字幕会有些延迟，并且视频中说话的人如果语速过快或口吃，字幕可能会有一些错误。但总的来说，该功能与 2019 年首次出现在 Pixel 手机上时一样惊艳。字幕在音频静音或音量降低的情况下也会出现，这样就可以 “阅读”视频或播客，而不会打扰周围的其他人。

外媒 The Verge 测试发现，Chrome 的实时字幕功能在 YouTube 视频、Twitch 流、播客播放器，甚至像 SoundCloud 这样的音乐流媒体服务上都能使用。然而，Chrome 浏览器中的实时字幕似乎只适用于英语。

用户可以通过进入 “设置”，然后是 “高级”部分中的 “无障碍”来启用实时字幕。如果没有看到该功能，尝试手动更新并重新启动浏览器）。当首次开启该功能时，Chrome 浏览器将快速下载一些语音识别文件，然后当浏览器下次播放人们说话的音频时，应该就会出现字幕。

IT之家了解到，实时字幕最早在 Android Q 测试版中推出的，直到今天还是一些 Pixel 和三星手机的专属功能。现在该功能已经出现在 Chrome 浏览器上，更多的用户将能够体验到实时字幕功能带来的便利。