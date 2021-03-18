Epic 游戏商城 3 月更新预览，未来将强化社交功能

IT之家 3 月 18 日消息 今天 Epic 官方宣布，本月 Epic 游戏商城将进行一系列更新，同时列出了将要更新的功能，并表示未来会为 Epic 游戏商城强化社交功能。

Epic 官方称，希望将 Epic 游戏商城打造成玩家可以跨平台游戏、轻松加入群组进行语音对话，以及随时能够与群组成员一起体验游戏的地方。

IT之家了解到，本月，Epic 游戏商城将更新的功能包括：

玩家名片

即将推出 “玩家名片”功能，在社交面板中点击好友的名称将显示其玩家名片，并提供几个全新选项。查看好友的名片将可以让玩家进行管理好友选项或查看共同的好友等操作。未来，还可以加入其他玩家群组，将其他玩家邀请到新的群组，自定义玩家名片。

增强的搜索系统

Epic 游戏商城社交面板将带来更强的搜索工具。现在搜索结果将包含共同好友数量，跨平台搜索选项，以及更好的匹配结果。如果玩家有需要回复的游戏邀请，就可以直接点击加入，游戏将自动运行并加入好友的游戏。

最小化显示

在浏览 Epic 游戏商城时，玩家不必打开一个独立的窗口，而是可以使用一个随时可用的、缩小化的社交面板。在这里，玩家将看见游戏邀请或者好友请求等通知信息。

请勿打扰（Do Not Disturb）

“请勿打扰”模式将确保玩家在游戏期间不会收到游戏邀请或好友请求的通知。

悄悄话（Whisper）

由于悄悄话功能使用的人数太少，该功能将被下架，今后将研究一种更为有效的玩家交流功能。

未来 Epic 游戏商城围绕社交系统推出的更多功能包括：

群组系统（Party System）介绍

未来，Epic Games 启动器将包含全新的群组系统，玩家可以自行组建群组，并通过语音、文字以及多种手段进行交流。玩家可以随时加入或退出群组，群组成员将共享群组控制权限。无论是在游戏中，还是在和好友寻找新游戏时，玩家都可以好友以及群组成员自由对话。

群组窗口

全新的群组系统将包含 “活跃群组窗口”，这是一个为玩家当前活跃的群组专门准备的窗口。这个窗口将包含一系列选项，让玩家和群组好友们可以通过语音、文字互相交流，一同游戏。

随时加入或退出群组

如果群组中有好友下线，其余的群组成员也不会被解散。在群组窗口中，每位群组成员都可自由调整音频以及视频选项。也可以邀请其他玩家，然后将群组锁定。

在游戏中以群组形式共同游戏

在游戏中，玩家可以选择开启一个包含群组成员以及其状态名单的简化群组窗口。