升级 1Hz-120Hz 智能动态帧率、120 档变频，OPPO Find X3 实现 2K+120Hz 自由

IT之家3月18日消息 今天，OPPO 宣布 Find X3 系列智能动态帧率变频范围从 “5-120Hz”升级为 “1-120Hz”，原先的 24 档变频也升级为 120 档。OPPO Find X3 系列完整解锁 LTPO 技术，带来 “2K+120Hz 自由”。

IT之家获悉，官方称，OPPO Find X3 系列的顶级屏幕具备超细腻画质，6.7 英寸的屏幕拥有 QHD + 分辨率和 525 PPI。它的色彩非常准确，支持原生真 10bit 显示。为了让每一台 Find X3 的屏幕同样出彩，在出厂环节逐个对屏幕做了色彩校准，逐台产线校准让生产时间增加了 26s。真正实现了千屏一色，JNCD 表现接近 0.4。

OPPO Find X3 系列首次实现 LTPO 技术从 1Hz 到 120Hz 的帧率智能调节，可以完美匹配用户的使用场景，例如屏幕静止时调整为 1Hz、看电影时 24Hz、玩游戏时 90Hz，在流畅的基础上极大降低了屏幕功耗。相比上一代 Find，1Hz-120Hz 变频可以让屏幕功耗降低 50%。

基于 1Hz-120Hz 智能动态帧率，OPPO Find X3 系列还带来 O-Sync 超频响应，大幅降低 GPU 绘图 - 合成、合成 - 送显两个环节的延迟问题，针对 60fps 游戏，Find X3 系列的屏幕刷新率可在 51Hz-72Hz 之间灵活调节，带来几乎零延迟的游戏操控体验，图像处理效率达到了 360Hz 的水平。

OPPO Find X3 系列还支持色彩视觉增强，为用户定制一套专属于自己的屏幕色彩模型，OPPO 还持续推进第三方 App 接入，让更多设备和更多用户可以用上 OPPO 的 “千人千屏”功能。此外，OPPO Find X3 系列在系统相册实现了色域自适应，可自动识别 sRGB 和 P3 色彩空间的图片并准确显示出来，该技术也开放给 Simple Gallery、快图浏览、Chrome 等更多 App 使用。

行业首发支持 1Hz-120Hz 智能动态帧率的 OPPO Find X3 系列，将于 3 月 19 日上午 10:00 全面开售。