美国众议院就 GameStop（游戏驿站）股价暴涨举行听证会

北京时间 3 月 18 日中午消息，据报道，美国众议院金融服务委员会周三就罗宾汉（Robinhood）和游戏驿站（GameStop）股票异常波动一事举行听证会。游戏驿站股价也在当天迎来近一个月来最平静的一天。

游戏驿站股票当天上涨了 0.8%至 209.81 美元，全天股价波动范围为 204 美元至 231.47 美元。根据道琼斯市场数据，该股上次全天波动不超过 1%是在 2 月 19 日，当时下跌 0.3%。自 1 月 11 日以来，该股票每日平均波动幅度为 22%。

周三的听证会是该委员会的系列听证会中的第二场，主要关注罗宾汉的订单流支付方式。该公司表示，这种模式使其可以提供无佣金交易，但一些立法者认为，这只会向用户掩盖真实的费用。

游戏驿站股价自 2 月 19 日收盘以来上涨了 417%。在此期间，该公司披露了 CFO 吉姆 · 贝尔（Jim Bell）的离职计划，并宣布 Chewy 联合创始人瑞恩 · 科恩（Ryan Cohen）将担任董事会主席，他的职责是帮游戏驿站进一步转型为科技企业。

游戏驿站下周将发布第四财季业绩。FactSet 的数据显示，市场普遍预期其销售额为 22.1 亿美元，高于上一财年第四财季的 21.9 亿美元。尽管如此，由于该公司管理层在该股暴涨的过程中基本保持沉默，因此他们的最新言论将备受关注。