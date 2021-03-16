大众汽车放出狠话：2025 年赶超特斯拉成为全球电动汽车市场领导者，股价暴涨

北京时间 3 月 16 日晚间消息，据报道，大众汽车 CEO 赫伯特 · 戴斯（Herbert Diess）今日驳斥了大众汽车可能与特斯拉联手的说法，称大众汽车将走自己的路，因此大众汽车普通股股价今日飙升 29%。

戴斯今日接受了媒体的采访，当被问及 “将来是否会与特斯拉合作”时，戴斯说：“不，我们还没有考虑过，我们要走自己的路。我们想越来越接近它，然后超车。”

戴斯还补充说：”我们认为，我们可以做到。我们需要自己的软件，自己的技术。而且，我认为特斯拉，或者埃隆（马斯克），正在思考他们的将来。所以，我和埃隆之间，没有进行关于联手的谈判。”

当前，汽车厂商和一些科技公司将重点转向电动汽车，正值世界各地当局寻求增加道路上的低排放和零排放汽车（即电动汽车）数量，以解决空气污染问题。

例如，英国已经宣布，计划从 2030 年起停止销售新的柴油和汽油轿车和面包车。与此同时，根据欧盟委员会的 “可持续和智能移动战略”，到 2030 年至少有 3000 万辆零排放汽车上路。

正是在这样的背景下，大众和其他许多主要汽车制造商都在寻求与特斯拉竞争，并最终超越特斯拉。

周一，大众汽车刚刚宣布，计划到本世纪末在欧洲建立 6 家电池工厂，并在欧洲、北美和中国加强充电基础设施。

在电池方面，大众汽车还将专注于开发一种 “新的通用电池”，该电池计划于 2023 年推出，到 2030 年将用于大众汽车 80% 的电动汽车中。

戴斯今日在接受采访时表示，未来 15 年人们将看到电动汽车占据主导地位，软件将成为汽车行业的核心驱动力。他还预测，汽车将在同样的时间框架内实现自动驾驶。

戴斯还称：“管理好这一变化，可能是我们面临的最重要的任务。我们认为我们已经在路上了，正在取得良好的进展。”

在谈到欧洲汽车制造商正在做的事情，与特斯拉之间的差距，以及是否可以弥补差距时，戴斯也持乐观态度。

他说：“我是这样认为的，竞争是公开的，这不是你能在几年左右的时间内征服的行业，这不是科技。所以你需要生命周期，需要产品，需要工厂产能，需要市场，需要赢得客户的信任。”

“这是一个长期的过程。是的，我们正在密切关注一些初创公司，而特斯拉肯定是在某些方面处于领先地位。但我们并没有落后太多，我们正在积聚动力。”

大众汽车拥有业内最全面的电动汽车计划，根据该计划，到 2030 年大众汽车将增加约 50 款纯电池驱动的汽车。大众汽车表示，今年目标是将电动汽车的交付量增加一倍以上达到 100 万辆，同时最迟在 2025 年成为全球电动汽车市场的领导者。