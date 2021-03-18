社科院：网络文学新增作家 80% 是 95 后，建议推进新《著作权法》落地

3 月 18 日午间消息，中国社会科学院发布以阅文集团年度数据和行业公开数据为主要分析蓝本的《2020 年度中国网络文学发展报告》（下文简称 “报告”）。报告认为，2020 年是网络文学的分水岭之年，新增作家中 80% 都是 95 后。此外，报告还建议推进新《著作权法》落地。

2020 年，根据中国互联网信息中心（CNNIC）第 47 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2020 年 12 月，我国网络文学用户规模达 4.60 亿，占网民整体的 46.5%。尤其在今年 “宅经济” 的推动下，Z 世代势力崛起，年轻化趋势明显。

数据显示，2020 年阅文新增网文作家 Z 世代占比近八成。网络文学创作队伍这种以 Z 世代为增长主体的年轻化趋势，和 “网生代” 成为网络文学的接受主体和消费主力相匹配。阅文集团数据显示，读者中 Z 世代占比近六成，其中，00 后占比超 42%。

近两年，免费阅读和新媒体文激活了下沉市场，成为刺激数字阅读市场快速发展的新兴力量。根据 QuestMobile 发布的《2020 中国移动互联网年度大报告・下》显示，2020 年 12 月，免费网文 App 行业用户规模 1.44 亿，较上年同期的 1.18 亿，增长了 22%。但作为一种新生事物，免费阅读和新媒体文孵化 IP 能力不高，免费阅读收入模式单一等问题也逐一显现。报告指出，免费阅读与付费阅读融合发展，或将成为免费阅读平台竞争的关键。

《报告》在全文最后点出了版权保护的重要性。为促进网络文学产业的良性发展，版权保护工作至关重要。针对盗版侵权趋于移动化、跨境化、产业链化的新特点，《报告》提出了对版权保护工作的建议：推进新《著作权法》落地实践，提高侵权法定赔偿额上限和明确惩罚性赔偿原则，进一步维护创作者权益；加强政企合作，发挥行业联盟作用，从平台监管审核、渠道分发等各个环节合力围堵，坚决抵制盗版产业链的滋生蔓延。