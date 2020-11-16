2020 网络文学出海报告： 95 后最爱创作，女性多写言情内容

11 月 16 日下午消息，2020 首届上海国际网络文学周在上海浦东启动。大会发布《2020 网络文学出海发展白皮书》（以下称《白皮书》）。《白皮书》显示，截至 2019 年，国内向海外输出网络文学作品 10000 余部，覆盖 40 多个 “一带一路”沿线国家和地区。2019 年翻译网络文学作品 3000 余部。其中，在海外 95 后最爱创作，女性作者写得最多的是言情题材。

翻译出海方面，《放开那个女巫》、《许你万丈光芒好》和《诡秘之主》等热门作品受到关注。原创方面，作品既承袭了中国网络文学的特色，也有各国家地区的本土特点。从原著到 IP 改编成果的协同出海将成为未来重要趋势。

据《白皮书》发布，阅文集团旗下起点国际上线的中国网络文学英文翻译作品数量持续增长，已超 1700 部。阅文集团已向日韩地区及泰国、越南等东南亚多国，以及美国、英国、法国、土耳其等欧美多地授权数字出版和实体图书出版，授权作品 700 余部。Netflix 上线了《天盛长歌》；《将夜》获得第四届中加国际电影节 “最佳电视剧奖”。

《白皮书》还披露，从全球区域分布来看，东南亚和北美的作者占比最多。从海外作者的性别分布来看，女性略多于男性。并且，25 岁以下的年轻人是创作主力。从海外原创作品类型分布来看，奇幻、言情和魔幻现实是作者创作最多的类型。其中，女性作者最爱写的类型是言情、奇幻和魔幻现实；男性更偏向于奇幻和魔幻现实，其次是科幻、言情和电子游戏类。

通过创作获得收入正在推动全球作者生活的改变。例如，菲律宾作家 the Blips，她的代表作品《The Villain's Wife》获得了起点国际在菲律宾举办的创作大赛春季赛冠军。在作品登上起点国际受到众多读者欢迎之后，她凭借创作获得的收入成为家庭经济支柱。

《白皮书》将海外用户分为三种：一种是 “硬核玄幻爱好者”，对中国仙侠玄幻类型有浓厚兴趣，喜欢《真武世界》等作品。一种是 “新鲜元素追逐者”，通过《许你光芒万丈好》这样的热门作品进入网络文学的世界，喜欢各种新类型小说里的新鲜元素。还有一种是 “西方元素融合者”，本身就喜欢魔法等西方幻想元素，喜欢《诡秘之主》这样融合了西方文化背景和东方文学思考的作品。