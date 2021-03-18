微软帮助用户提升演讲技巧，在所有支持 PowerPoint 的平台上提供演讲排练功能

IT之家 3 月 18 日消息 今天微软宣布，在所有支持 PowerPoint 的平台（Web、Windows、Mac、iOS 和 Android）提供演讲排练（Presenter Coach）功能。

演讲排练功能可以在用户演讲时，为他们提供节奏、音调、语气词、语法、使用敏感词组等方面的反馈。在每次演讲结束后，用户都会收到一份反馈报告，这些重要的反馈信息将帮助用户成为更好、更自信的演讲者。

PowerPoint 设计师兼首席项目经理 Derek Johnson 表示，在当下这个复杂的工作和学习环境中，演讲技巧比以往任何时候都重要，演讲排练功能可通过 AI 来帮助用户提升演讲技巧。

用户使用 PowerPoint 上的演讲排练功能，需要进入幻灯片放映选项卡，然后选择 “Rehearse with Coach”。该功能需要稳定的网络连接和用于收录声音的麦克风。

IT之家了解到，演讲排练功能会倾听演讲者在说什么，例如用户在演讲过程中长时间停顿，或者不断发出 “嗯”这样的声音，该功能就会将这些问题记录下来并在演讲结束后反馈给用户。

微软还为演讲排练功能进行了一系列的升级，可提供对用户肢体语言、重复词汇和发音的建议。

当用户在线上演讲时，演讲排练功能可以通知用户距离摄像头的远近是否适中，以及能否被听众清楚地看到。

此外，当用户过多使用重复词汇时，演讲排练功能最后会将这些词汇总结起来，然后列出替代词汇。

最后，如果用户说错了词，演讲排练功能会弹出通知，用户也可以直接从建议中听读正确的发音，这些建议发音会以 “通用美式英语”为标准，如果用户不认同，可以选择将其关闭。