宏达电（HTC）2020 年实现营收 13.32 亿元，净亏损 13.8 亿元

IT之家 3 月 18 日消息 宏达电（HTC）今日公布了 2020 年第 4 季度及全年财报，财报显示，宏达电第 4 季度税后亏损 10.7 亿元新台币（约 2.45 亿元人民币），亏损较上季、前年同期收窄，主要是由于去年第 4 季度中端 5G 手机 HTC Desire 20 + 上市影响；2020 全年宏达电税后亏损 60.2 亿元新台币（约 13.8 亿元人民币），亏损也较 2019 年同期收窄。

宏达电 2020 年第 4 季营收 16 亿元新台币（约 3.67 亿元人民币），营业毛利率从上一季 27% 上升至 27.9%，增加 0.9 个百分点；实现毛利率 27.9%，环比增长 0.9 个百分点；实现营业净亏损 12.9 亿元（2.96 亿元人民币），营业利益率为 - 80.9%。

宏达电 2020 年营收 58.1 亿元（约 13.32 亿元人民币），年同比减少 42.03%；毛利率 26.85%，年增 6.6 个百分点；税后亏损 60.2 亿元（约 13.8 亿元人民币），每股亏损 7.27 元新台币（约 1.67 元人民币）。

IT之家了解到，2020 年第 4 季度宏达电发布了 Desire 系列 5G 手机 HTC Desire 20+，搭载高通骁龙 720G 芯片，配备 6.5 英寸大屏幕，此外还在台湾推出首款真无线蓝牙耳机。