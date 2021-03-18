富士 X-T3、GFX 系列相机固件更新：支持无线连接 IP 地址显示

IT之家3月18日消息 富士相机近日为 X-T3、GFX50S、GFX50R、GFX100 四款相机推出新版固件，提升了稳定性和功能，最大的特点是为前三款相机提供了 IP 地址显示功能。

根据固件更新日志，X-T3、GFX50S、GFX50R 相机在设置菜单 ->连接设置 ->信息中增加了 IP 地址的显示。由于这几种相机均支持 WiFi 连接的方式无线传输照片，因此 IP 地址显示功能能够方便用户查看连接状态、排除故障。

这三款相机第二项更新是改善 TTL 慢同步闪光拍摄时的快门速度。官方表示，用于场景拍摄中的需要相对长时间曝光的地方（例如，具有夜景背景的闪光灯拍摄），在 P 和 A 模式下，此固件可使最慢的快门速度慢于 1/8 秒。如果快门速度设置为 AUTO，在 P 模式下快门速度最长 4 秒，在 A 模式下快门速度最长 30 秒。

针对 GFX100 相机，3.01 版固件仅提高了像素转换多重拍摄操作的稳定性。

IT之家获悉，富士 GFX50R、GFX50S 均搭载 5140 万像素 CMOS 中画幅传感器，尺寸达到 43.8x32.9mm。其中 50S 配备可拆卸式 369 万像素 EVF 电子取景器。富士旗舰相机 GFX100 配备 1.02 亿像素中画幅 CMOS 传感器，内置传感器防抖功能，售价 69999 元人民币。