首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>影像器材

富士 X-T3、GFX 系列相机固件更新：支持无线连接 IP 地址显示

2021/3/18 15:48:08 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
评论：

IT之家3月18日消息 富士相机近日为 X-T3、GFX50S、GFX50R、GFX100 四款相机推出新版固件，提升了稳定性和功能，最大的特点是为前三款相机提供了 IP 地址显示功能。

根据固件更新日志，X-T3、GFX50S、GFX50R 相机在设置菜单 ->连接设置 ->信息中增加了 IP 地址的显示。由于这几种相机均支持 WiFi 连接的方式无线传输照片，因此 IP 地址显示功能能够方便用户查看连接状态、排除故障。

这三款相机第二项更新是改善 TTL 慢同步闪光拍摄时的快门速度。官方表示，用于场景拍摄中的需要相对长时间曝光的地方（例如，具有夜景背景的闪光灯拍摄），在 P 和 A 模式下，此固件可使最慢的快门速度慢于 1/8 秒。如果快门速度设置为 AUTO，在 P 模式下快门速度最长 4 秒，在 A 模式下快门速度最长 30 秒。

针对 GFX100 相机，3.01 版固件仅提高了像素转换多重拍摄操作的稳定性。

IT之家获悉，富士 GFX50R、GFX50S 均搭载 5140 万像素 CMOS 中画幅传感器，尺寸达到 43.8x32.9mm。其中 50S 配备可拆卸式 369 万像素 EVF 电子取景器。富士旗舰相机 GFX100 配备 1.02 亿像素中画幅 CMOS 传感器，内置传感器防抖功能，售价 69999 元人民币。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：富士微单固件

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用