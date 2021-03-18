Lucid Air 将成为世界首款搭载杜比全景声技术的汽车

3 月 18 日消息，据国外媒体报道，电动汽车初创公司 Lucid Motors 旗下的电动汽车 Lucid Air 将成为世界上首款搭载杜比 Atmos 环绕声技术的汽车。

据悉，杜比 Atmos 技术已应用于电影院、录音棚、移动设备等领域。如今，这项技术将应用于汽车领域。

作为第一款搭载杜比 Atmos 技术的汽车，Lucid Air 将为车主提供一种身临其境的音频体验。

Lucid Motors 表示，集成了杜比 Atmos 技术的车辆将通过增强的驾驶辅助功能来提高安全性。杜比系统将利用通知、指示、警告和其他音频信号来提醒司机和乘客，这些声音听起来就像是来自乘客所在的位置。

Lucid Motors 被看作是特斯拉最强力的美国竞争对手，该公司在 2020 年 9 月 9 日发布了其首款电动汽车 Lucid Air。

Lucid Air 共有 4 个版本，分别是 Air Touring、Air Grand Touring、Air Dream Edition 和 Lucid Air Pure。根据选择的不同，Lucid Air 的补贴后售价将在 6.99 万美元到 16.15 万美元之间。现在，所有车型都可以预订，但需支付 300 美元的订金，这笔订金可退还。

该公司原本计划从 2021 年春季开始在其亚利桑那州的电动汽车工厂生产 Lucid Air，但最近该公司宣布这款车将推迟到今年下半年生产。

据悉，基本版 Lucid Air Pure 将于 2022 年上市，Air Touring 将于 2021 年底上市，Air Grand Touring 将于 2021 年年中上市，Air Dream Edition 将于 2021 年春季上市。