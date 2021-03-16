三星获得新订单：为谷歌开发下一代自动驾驶汽车芯片

IT之家 3 月 16 日消息 据外媒 BusinessKorea 今日报道，三星电子（Samsung Electronics）已经开始着手为谷歌的下一代自动驾驶汽车芯片开发核心半导体部件。

三星公司最近获得了一份来自 Waymo 的订单，为他们的下一代自动驾驶汽车提供半导体芯片。Waymo 是谷歌的一家子公司，致力于开发自动驾驶汽车。

这个项目的目标是开发一种芯片，用作自动驾驶汽车的大脑。半导体控制车辆的所有功能，同时计算从各种传感器收集到的数据，并与谷歌数据中心实时交换信息。

由于自动驾驶也与人工智能技术密切相关，这家韩国半导体巨头有望获得最先进的相关技术，包括神经处理器单元 ( NPUs )、高端 CPU 和图形处理单元 ( GPU )等。

IT之家了解到，Waymo 是世界上最大的自动驾驶汽车公司，在美国多个地区进行了超过 2000 万英里（约合 3219.2 公里）的无人驾驶测试和驾驶记录。它已经获得了一个关于自动驾驶汽车的数据库，这个数据库比它的竞争对手 (包括成品汽车生产商)的数据库大得多。

与此同时，三星电子专门从事汽车电子业务的子公司哈曼 ( Harman )在 2 月 26 日宣布，将收购美国自动驾驶汽车初创公司 Savari。Savari 成立于 2011 年，该公司研发出一种连接车辆和物体的通信技术 (V2X)。该技术克服了自动驾驶传感器的局限性，提供实时的道路信息，如交通信号灯、车流量和障碍物。