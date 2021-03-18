小度推出 4 款产品，包括智能平板、路由器、温湿度计等

IT之家3月18日消息 人工智能品牌小度今日召开春季发布会，推出了多款 IoT 设备以及小度全屋智能解决方案，包括小度智能路由器、小度平板、小度智能温湿度计，小度智能体脂秤等。

IT之家了解到，小度 WIFI6 智能路由器是一款能语音控制的路由器，千兆双频速率达 1800Mbps，支持 Mesh 组网，支持 128 台设备连接，支持儿童保护功能，售价 249 元起。

小度平板包括小度智能学习平板 M10、小度智能学习平板 S12 两款产品，均采用 10.1 英寸 FHD 屏，拥有 1920*1200 分辨率，配备 800 万像素的广角摄像头，拥有 4+128GB 存储，内置 7000mAh 电池，支持 10/12 重的智能护眼，售价 1299/1599 元。

据介绍，小度平板主打全科同步辅导、安全放心上网课以及 AI 超能力。此外，这款智能平板与 51talk 英语、学而思网校、作业帮、猿辅导等合作，用户不用付费即可查看课程教材，还有中科院认证的护眼功能，支持家长 “自由管控”功能。提供海量学习 App。

湿度计、体重秤和体脂秤均支持与小度智能中控屏连接，与小度助手高度集成，能够实现主动播报和提醒。此外，小度智能温湿度计还能智能联动其他设备，并及时调整温湿度；小度智能体脂称 / 体重秤还具备声纹识别能力，能够管理多人健康数据。