TP-LINK 发布 “盛世”系列 Wi-Fi 6E 路由器：支持 6GHz，最高双万兆口

IT之家3月15日消息 在 3 月 14 日举办的发布会上，TP-LINK 一口气发布了三大系列 12 款路由器新品。其中最高端的 “盛世”系列采用创新的外观设计，具备金色底座，取消了传统的外置天线。该系列路由器均支持 6GHz 频段 Wi-Fi 6E，不过目前该频段尚未在中国大陆地区获批，因此预计将在海外地区可用。

TP-LINK 新发布的路由器均提供一个自定义网口，可以更换模块来切换 2.5Gbps、5Gbps、10Gbps 有线网口，同时支持更换 SFP/SFP + 光电模块，使用光纤进一步提高连接速度。此外，还搭载 USB 3.0 接口，便于连接外置移动硬盘等存储设备

“盛世”系列第一款产品型号为 TL-XTR6690，支持三频八流无线天线规格，具备 12 个独立 FEM 无线信号放大芯片。这款路由器提供一个 5G 自定义网口、一个 2.5G 网口以及 3 个千兆网口，三频网络总速率可达 6600Mbps，带机量 1536 台。

这款产品的模具与此件 TP-LINK 全家通 · 智享路由系列相同，但配色不一样，且上代产品最高只有千兆网口。

第二款产品 TL-XTR7890 采用独特的天线设计，产品表面镂空设计便于散热，自带双万兆有线网口，无线信号提升到了三频十流，总速率 7800Mbps。

需要注意的是，这款产品的模具与 TP-LINK 此前发布的 TL-WTR9300 完全相同，上一代产品仅支持 2.4G、5G Band1、5G Band4 三频，总速率 3200Mbps，不支持 6G 网络。

第三款产品 TL-XTR10890 为本次发布会上的旗舰型号，2.4G+5G+6G 频段总带宽可达 10800Mbps。根据 acwifi.net 可以预计具体的无线规格为：

2.4G 4x4mimo 40MHz 频宽，速率 1147Mbps

5G 4x4mimo 160MHz 频宽，速率 4804Mbps

6G 8x8mimo 80MHz 频宽，速率 4804Mbps

这款路由器同样继承了此前产品 TL-WTR9500 等模具设计，但升级至双万兆网口，无线方面具备三频十六流天线，具备 20 颗独立 FEM。

“盛世”系列这几款路由器均支持 4K QAM、37 OFDMA 等技术，并且支持易展 2.0 Mesh，便于通过多种方式组网。

IT之家了解到，TP-LINK 还有一款新品没有曝光，官方表示这款产品采用了全新的外观设计，性能更加极致。TP-LINK 表示，新产品将在近期陆续上市，价格也会随之公开，官方对性价比很有信心。官方暗示，未发布的新品有望在 2021 年农历五月初五端午节亮相。