谷歌再遭反垄断审查，谷歌称其广告帮助公司成长，保护用户隐私不被利用

3 月 18 日消息，知情人士称，谷歌公司计划停用热门网页追踪工具 “Cookie”的举动引发了美国司法部调查人员的担忧，后者一直向广告业高管询问谷歌此举是否会伤害小型对手。

一年前，谷歌宣布将在其 Chrome 浏览器中禁止使用部分 Cookie 以加强用户隐私。过去两个月，谷歌公布了更多细节，导致其在线广告对手对失去这项数据收集工具心生怨言。

知情人士称，司法部调查人员的问题已经触及 Chrome 政策如何影响广告和新闻行业，包括那些与 Cookie 相关的政策。

调查人员询问，谷歌是否使用其市场占有率达 60% 的 Chrome 浏览器来阻止与其竞争的广告公司通过 Cookie 追踪用户，以此削弱竞争，同时留下漏洞供自己通过 Cookie、分析工具以及其他来源来收集数据。司法部调查人员已经约谈了来自多个行业的十几家公司的高管。司法部对于广告行业的征询可能不会导致法律行动。

谷歌对其广告业务展开辩护，表示该业务帮助了公司成长，保护用户隐私不被利用。“广告工具领域竞争激烈，促使在线广告变得更平价、费用降低，扩大了出版商和广告商的选择。”谷歌称。

自 2019 年年中以来，美国政府一直在调查谷歌搜索和广告业务，并在去年 10 月起诉谷歌使用反竞争策略来维持其搜索引擎的主导地位，并继续调查谷歌的广告行为。

美国司法部不予置评。