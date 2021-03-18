索尼 PS5 全新 VR 控制器外观公布

IT之家 3 月 18 日消息 今天，索尼介绍了关于新 VR 控制器的设计和功能。索尼表示，新推出的 DualSense 无线控制器为 PS5 上的游戏带来新的「感官体验」，它诠释着一种感受触觉的全新方式，新的 VR 控制器也将从这项创新的基础出发，让升级体验延伸至 VR 游戏当中。

IT之家了解到，次世代 VR 控制器采用了圆球形状，让玩家可以自然地握住控制器，同时实现高度自如的游戏操作。玩家的手部操作将不受任何限制，而对开发者而言，则获得了创造独特游戏体验的空间。

功能方面，每个 VR 控制器（左和右）都有一个自适应扳机按钮，按下时就和 DualSense 上的体验一样，有着明显的阻力。新控制器针对外型优化了触觉反馈功能，让游戏世界中的每一种感觉都更具冲击力、传达更逼真的质感、更精致入微。官方表示，当你在满是石砾的沙漠中行走或在近战中交手时，你会感受到不同的手感。

除此之外，次世代 VR 控制器还有指触侦测功能，玩家无须按压拇指、食指或中指，控制器便能感应到它们。追踪功能的加入可以透过控制器底部的追踪环来追踪 VR 控制器。

按键方面，左控制器包含一个操作杆、三角和方块按钮、一个「抓握」按钮（L1）、扳机按钮（L2）和创建按钮。右控制器包含一个操作杆、交叉和圆圈按钮、一个「抓握」按钮（R1）、扳机按钮（R2）和选项按钮。

索尼表示，新 VR 控制器的原型款式很快就会送到各开发团队的手中，日后还将分享更多消息。