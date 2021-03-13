消息称 Facebook 超万名员工在研发 VR/AR 设备，占员工总数 1/5

据外媒获得的社交网络巨头 Facebook 内部组织数据显示，该公司有近 1 万名员工在研发增强现实（AR）和虚拟现实（VR）设备。这一数字意味着，Facebook Reality Labs 部门员工占其全球员工总数的近五分之一。

这表明，Facebook 正在显著加速其 VR/AR 努力。有媒体 2017 年报道称，当时 Facebook 旗下 Oculus VR 部门的员工超过 1000 人，而其全球员工总数为 18770 人，该部门员工所占比例超过 5%。而到 2021 年初，这家社交网络雇佣了 58604 人，参与 VR/AR 研发者占员工总数近 20%。

Facebook 已经将 VR 的重心从最初 Oculus rift 式的捆绑式头盔上转移开来，并发布了 Oculus Quest 和 Quest 2 这两款不需要 PC 可独立使用的无线设备。售价 299 美元的 Quest 2 预订量是前任的 5 倍，开发商发现他们的现有游戏销量也在大幅提升。

本周，Facebook 首席执行官马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)在接受采访时谈到了公司的 VR/AR 雄心。他表示 :“如今，Facebook 所做的大多数事情都是在别人的平台之上进行开发。我认为，对我们来说最有意义的是进行深度投资，帮助塑造我认为将成为下一个主要计算平台的东西。而 VR/AR 相结合，可以从根本上帮助人们彼此保持亲密联系。”

在那次采访中，扎克伯格还表示，在未来的某一天，智能眼镜将允许人们进行心灵传送。他称：“很明显，汽车和飞机之类的东西还会继续出现。但是，当我们可以进行心灵传送时，不仅我们个人消除了通勤和那些拖累我们个人的事情，而且我认为这对社会和整个地球都更好。”

当然，其他公司也在开发 AR/VR 解决方案。虽然 AR/VR 仍处于初级阶段，但最近的进步表明，这项技术迟早会取得成功。例如，苹果可能正在研发多种 AR/VR 设备，包括 AR 隐形眼镜和配备 8K 微型 OLED 显示屏的头盔。

AR/VR 粉丝也可以从 HTC、Valve 和其他制造商那里购买 AR/VR 设备。索尼推出了 PlayStation VR，但到目前为止只取得了有限的成功。那些希望涉足 VR 领域的人可以购买谷歌的 Cardboard，它仍然是经济实惠的选择。