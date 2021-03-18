抖音打击 “卖惨式”带货：封禁 10 个百万粉丝情感主播

3 月 18 日晚间消息，近日，抖音安全中心发布《“卖惨带货、演戏炒作”违规行为处罚公示》。公告称，平台已对卖惨带货、编造离奇故事、演戏炒作等行为进行违规处罚。近 30 天内，平台共处理相关违规直播间 446 个，封禁违规账号 33 个，包含 “徐忆情感电台 ”、“权哥讲情感”、“光头哥”等 10 个粉丝超百万主播，另有 “金牌调解玲姐”等多位主播被封禁直播权限。

“88 岁老婆婆生了 8.8 斤重的儿子”，“刚出生就会叫爸爸妈妈”，“为母尽孝低价卖货”…… 据悉，这样的离奇剧情、“卖惨式”带货场景近期出现在一些情感主播和商家的直播间中，损害消费者利益。

抖音在公告中表示，“卖惨式”带货行为主要有三种：

一是以 “调解感情纠纷”为名 “卖惨式”带货。主播在直播间编造婆媳矛盾、出轨、破产、未成年寻母等故事，演绎调解家庭矛盾、情感纠纷、私人变故等夸张情节，以此行为博取用户的同情心，诱导其购买直播间内售卖商品。如：“让我们伸出援手，帮帮这对失散二十年的母女重聚，您每购买一支手镯就是在为他们的团圆尽一份力。”

二是编造离奇剧情博关注带货。主播在直播间编造明显不符合常识的离奇剧情，博取关注，诱导用户购买商品。如：“刚出生就会叫爸爸妈妈”，“89 岁奶奶生了 8 斤重儿子”，“丈夫去世 6 年，打工途中又相逢。”

三是利用同情心 “套路”带货。主播在直播间上演团队矛盾、债务纠纷等情节增加降价戏码，以此夸大商品价格优势，期间常出现叫喊、争吵、摔东西甚至肢体冲突等过激表现。如：“xxx 孩子已经连学费都交不起了，今天帮他讨债，已经把欠债工厂老板堵在仓库里，原价 3999 的戒指现在降价到 99，先拍先得！”

抖音安全中心相关负责人表示：“这些行为不仅不会起到正面作用，反而会造成严重违规的后果。直播中的卖惨炒作带有欺骗性质，违背直播行为规范，影响达人和商家形象，平台会持续加大对此类违规行为的打击力度。”

公告还提示直播达人和商家，希望每个人都能用心呵护这个行业，不要因为过度追求短期流量收益，损害自身口碑。同时，如用户发现直播违规账号及内容，可以在站内举报。