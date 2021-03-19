当今时代，在我们 ICT 行业，有两个词的曝光率最高。一个是 5G，另一个就是智慧。

进入 21 世纪，人类科技一路狂奔，计算和连接的能力突飞猛进。物联网、云计算、大数据、人工智能，这些新概念接连出现，推动整个社会加速走向信息化、数字化和智能化。

各行各业的大佬，都在紧盯科技趋势，希望率先引入技术，提升生产效率，实现数字化转型。于是乎，各种狂蹭热点的名词层出不穷，例如 5G（智慧）工厂、5G（智慧）园区、5G（智慧）农业、5G（智慧）商场，等等。

作为人类文明的重要标志，城市，经过数千年的发展，变得越来越庞大。大量的人口聚集，引发了交通拥堵、治安混乱、资源匮乏等众多问题。作为城市的管理者，政府，迫切希望借助信息通信技术，来解决问题，延续城市的健康发展。

于是，Duang！“智慧城市”诞生了。

关于智慧城市的概念

在详细解释智慧城市之前，我想先澄清很多人对智慧城市的误解。

我个人认为，智慧城市是一个不太准确的称谓。如果一定要这么叫，那么，它应该包括了一个广义的概念，还有一个狭义的概念。

广义的智慧城市，涵盖的范围很大，我觉得更应该叫智慧社会。

社会包括了不同的行业和领域，既包括个人，也包括企业，还包括政府。社会的应用，是最宽泛的。例如购物消费、家居生活、交通运输、公共安全、企业园区、教育医疗、生产制造、农林种植等。

而狭义的智慧城市，专指城市管理，也就是政府职能相关的领域。例如公共安全、应急管理、市政设施、环境治理、民生服务等。

狭义的智慧城市，应该是真正的智慧城市，最合适的名字是智慧城市治理或智慧城市管理。（无奈的是，不管是叫做智慧城治，还是叫做智慧城管，都不太合适。）

智慧城市的广义与狭义

智慧城市的发展历程

行业普遍认为，2008 年 IBM 提出 “智慧地球”，是智慧城市的发展起点。其实，在更早的时候，就有像纽约、新加坡这样的城市，率先提出了无线城市或数字城市这样的早期概念。

智慧城市的诞生，如前面所说，主要是因为城市的高速发展，人口的急速膨胀，对城市治理带来了巨大的挑战。城市基础设施跟不上，交通混乱拥堵，环境污染严重，公共安全事件频发，影响了城市的进一步扩张，也影响了居民的幸福指数。

于是，有条件的发达国家和城市，就开始捣鼓引入信息技术，对城市治理手段进行改造、升级。

中国是人口大国，经历了几十年的改革开放，城市的膨胀速度非常快，所以面临的城市治理问题也更加严重。所以，中国对智慧城市的需求非常迫切。

智慧城市这个 “高大上”的概念出现之后，很快就在国内引起关注，政府和民间也启动了相应的学习和研究。

2011 年，中国城镇化率首次超过 50%，城镇人口数量超过农村人口数量。此时，国家开始密集制定相关政策和指导意见，推动智慧城市在国内落地。

2013 年 1 月，国家公布了首批国家智慧城市试点，一共 90 个城市。后来，又陆续公布了第二批 103 个，第三批 97 个。

根据德勤 2018 年发布的《超级智慧城市报告》，当时全球一共有 1000 多个智慧城市已启动或在建，中国就占了 500 个，稳居全球首位。根据信通院最新的报告，中国的智慧城市相关试点已经超过 700 个。

中国之所以会有这么多智慧城市，不只是国家意志，或者政府有钱，还因为中国在信息和通信基础设施上确实有很强的优势。中国有世界上最庞大的移动通信网络，也有世界上最全的 ICT 产业链，技术和人才储备方面发展迅速，建设成本也比国外有显著优势。

智慧城市的那些坑

虽然中国智慧城市的建设起步轰轰烈烈，但几年折腾下来，遇到的问题也不少。

简单归纳一下，主要情况包括以下几种：

1、被忽悠之后头脑发热，项目仓促上马，结果发现资金是个无底洞，草草收场。

2、顶层设计不合理，做出来的东西和已有的东西不兼容，或者无法满足实际需求，只能废弃。

3、部门之间壁垒严重，数据和应用缺乏整合，系统变成了孤岛，无法打通和共享。

4、领导换人，政府换届，推倒重来，重复投资。

5、外部环境变化，政府财政压力增加，缩减预算，又没能引入社会资本，只能半途而废。

6、维护责任不明确，建成之后没有人维护、没人管理。

7、落地培训不到位，相关人员不会使用，束之高阁。

8、项目回报小于收益，维护成本高，维护难度大，无以为继。

9、最终用户体验不明显，不认可，不使用。

……

问题接二连三暴露，给大家的热情浇了一盆又一盆冷水。

于是，智慧城市的建设开始回归理性，更多的地方政府开始选择谨慎跟进。国家也将各地暴露的问题进行了经验总结，更新了相关的政策和案例指导。

很快，国内的智慧城市建设，就进入了第二阶段，也是稳步推进的阶段。各地的项目成功率和实际效果，也有了明显的提升。

目前来看，东部沿海地区因为经济实力雄厚，基础设施完善，地方政府治理水平相对较高，所以智慧城市的建设成功率更高，达到了不错的效果，也贡献了很多标杆案例。

根据中投顾问的《2021 年中国智慧城市发展研究报告》，国内智慧城市发展指数排名最高的五个城市，分别是上海、杭州、北京、深圳和广州。

智慧城市的技术架构

智慧城市，其实就是百行千业智慧垂直应用的分支。从本质上来说，它就是一个 ICT 项目。所以，它和绝大部分的 ICT 项目一样，符合 “云管端”的基本架构。

智慧城市 ICT 参考模型（来自亿欧智库）

在架构中，最底层是数据采集、信息感知、指令执行的终端层（物联网设备）。然后，再往上是通信管道（固网或移动通信技术，公共网络或专用网络）。数据送到平台层（现在一般都是云计算平台），平台层对数据进行计算和存储。最后，各项应用和服务通过平台开放的入口，调用数据，提供服务。数据价值，就这么产生了。

在平台层引入 AI，进行大数据分析和机器学习，那么，ICT 系统（数字化系统）就变成了智慧系统。数字信息化城市，就变成了智慧城市。（不过话说回来，国内大部分的智慧城市项目，其实也就是信息化数字化改了名字，并没有引入 AI，也谈不上智能城市。）

还有 5G。5G 是连接技术，它不是智慧城市的必备条件，只是手段和方式之一（占比很小）。换句话说，5G 和智慧城市，并没有太大的联系。

智慧城市的生态链

对政府来说，智慧城市是需求，也是手段。对 ICT 行业企业来说，智慧城市就是一门赚钱的生意。

根据信通院的报告，2019 年全国智慧城市投资总规模约为 1.7 万亿元，占全国固定资产投资比例为 3.1%。

这么大的一块蛋糕，吸引了众多企业蜂拥而至，期望能抢到属于自己的一块。

对于这些企业，我们可以统称为智慧城市服务提供商。

中国智慧城市产业图谱

按照服务类别，可以分为硬件服务提供商、软件服务提供商、安全服务提供商、运维服务提供商、系统集成商等。按照服务领域，可以分为综合解决方案提供商和专业服务提供商。

综合来看，做平台的、做基础设施的、做顶层设计的，都是实力雄厚的大佬，数量相对较少。做行业应用的、做细分领域的，就鱼龙混杂，数量很多。

哪些公司是大佬呢？大家想必也猜到了，首先运营商作为国家信息通信基础设施的运营者，占了不少的份额。其次，华为、阿里、腾讯这样的 ICT 技术和资源巨头，是项目中标的常客。再有，就是浪潮、海康威视、软通智慧这样的软硬件强项厂商了。

华为和阿里这样的综合服务厂商，虽然都是民企，但既可以做顶层设计，又可以提供具体的解决方案，还能够整合集成别人的专业能力，所以优势非常明显，极具竞争力。

更为恐怖的是，他们都有云计算的背景，拥有算力优势，AI 都玩得很溜，可以真正做到将 AI 引入系统，实现类似 “城市大脑”、“城市智慧体”这样的 AI 能力落地。一般的企业，很难干过他们。

值得一提的是，国外厂商在智慧城市大牌局中并没有太多身影。因为一方面这块应用比较敏感，不太适合交到外资企业手里。另一方面，既然国内都已经有这么多饿狼了，那还是肥水不流外人田比较好。不过，外资厂商在底层的一些关键供应链上（例如芯片），还是占据不少份额的。

最后还要提一个特殊且重要的角色——智慧城市运营商。

一直以来，关于 “智慧城市的运营主体究竟该是谁”，存在很大的争议，也困扰着智慧城市的发展。

传统观念认为，智慧城市的牵头人是政府，所以当然应该由政府来负责运营。

但是，实际运作过程中发现，政府投资建设还好说，但是运营的话，精力和能力都存在不足。而且，好像没有一个合适的政府部门可以承接这个任务。

交给运营商的话，感觉能力也不太够。私营企业就更不行了，涉及太多的敏感信息。

所以，就有人提出，应该专门建立一个 “智慧城市运营商”的新机构，帮助政府进行智慧城市的建设、运营和管理。

政府可以通过政策法规对智慧城市运营商进行监管，可以通过付费的方式从智慧城市运营商购买服务。这样一来，政府既享受了智慧城市的成果，又能从复杂的项目建设和维护工作中抽身。智慧城市有了专门的运营主体，也能够持续健康发展。

智慧城市的作用

说了半天，智慧城市到底能带给我们什么呢？

说实话，好处太多，我都不知道该从何说起。真要一个个详细说的话，写本书都不够。

智慧城市，就是通过信息和通信科技对城市进行赋能。从整体来看，干的事情并没有什么不同，只不过方法有很大改进，效率有很大提升。

智慧城市带来的具体好处，要从具体的应用领域来看。小枣君举几个例子。

首先是政务服务。

这个应该是大家都有深刻感受的一项改进。我们老百姓经常会去政府部门办事，例如办理户籍手续、换发身份证、申请护照签证、办理房产交易，等等。

以前办理这些业务，都是要去现场办理的，现在很多都支持了电子流程，可以通过互联网办理。这个就是前面所说的，建立了数据库，打通了信息流，然后开发了 APP。老百姓通过 APP 作为入口，接入到政府的系统中，进行远程办理。

政府一直在大力推动 “一网通办”，提升政府部门办事效率和居民满意度。这些都是基于智慧城市相关建设成果的。比较有代表性的，就是浙江的 “浙里办”。

南京的 “我的南京”APP，也很好用

第二个例子，我们可以看看智慧公共安全。

这个最典型的例子，就是张学友演唱会抓逃犯。

通过 “雪亮工程”，在公共场所安装布控摄像头，结合视频技术和人脸识别技术，可以调查取证，震慑犯罪。通过将犯罪信息和情报信息联网，结合大数据分析，可以有效加大排查力度，提升破案率。

第三个例子，必须要提一下新冠疫情。

去年爆发的新冠疫情，充分展示了智慧城市的价值。我们大家使用的健康码和行程码，全都属于智慧城市的应用范畴。

智慧城市，可以全闭环的智慧公共卫生健康应急系统，及时通报疫情扩散信息，追踪疑似病毒感染者，协调防疫资源，宣传防疫举措和政策。

智慧城市的例子实在太多，从功能来说，它确实有很大的商业价值和社会价值。

归纳而言，大力发展智慧城市，有助于帮助政府进行更加精细化的城市管理，有助于共享和优化城市资源，有助于为家庭和企业提供更完善的公共服务，有助于改善民生、提升老百姓的生活质量，有助于提升城市的竞争力，甚至颠覆城市的发展模式，重塑城市格局。

智慧城市的未来

目前，国内的智慧城市建设已经逐渐步入正轨。我们国家大力推动 “新基建”战略，还有加快数字化建设的十四五规划，都对智慧城市有推动作用。

未来，智慧城市的投资会越来越多，项目也会越多越多。

然而，我们还是需要重点关注智慧城市在建设和运营方面中遇到的问题。这些问题很多都还没有解决。

最重要的问题，前面没有说，其实是智慧城市背后的隐私、安全以及可靠性问题。随着智慧城市的深入建设，这些问题爆发的可能性在增加。一旦爆发，危害极大，关系到政府的权威、群众的信任，以及社会的稳定。

好了，以上就是今天文章的全部内容，感谢大家的耐心阅读！