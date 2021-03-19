普渡科技推两款服务机器人，配备电子皮肤能挤电梯

3 月 19 日消息，昨日，机器人公司普渡科技推出 “葫芦”、“闪电匣”两款商用服务机器人。

其中，葫芦是一款带广告屏的 “配送 + 迎宾”双功能机器人，面向餐饮、零售场景，将于 2021 年 4 月 19 日开始预售。闪电匣则是一款楼宇机器人，面向物业场景，可用于酒店、写字楼、小区等多个场景，预售时间在 2021 年 8 月 1 日，9 月起批量发货。

普渡科技创始人兼 CEO 张涛回顾到，2016 年时还是商用机器人的探索阶段，经过几年时间，商用机器人市场教育已经基本完成。2020 年可以说是商用机器人落地元年，行业进入爆发阶段。

普渡科技于 2016 年成立于深圳，专注智能服务机器人，是国内餐饮机器人落地最广企业之一。公司先后获得启创资本、榕泉资本、美团投资，目前已发布六款机器人产品。

一、“葫芦”：兼具配送 + 迎宾功能，可穿过 55cm 过道

葫芦采取极简线条，可选多种颜色，可实现配送和迎宾快速切换，不同时间段一机两用。面对餐饮配送对过道通行较高的要求，本次葫芦将最小过道宽度压低到 55cm。

葫芦搭载 18.5 英寸广告屏于机身，设计上契合人眼视角。葫芦广告屏能进行自定义广告宣传，灵活分为四个页面模块。张涛坦言，搭载广告屏相对更费电，葫芦配备自动回充功能，但没有提到续航时间。

在揽客模式，葫芦能够主动上前迎接，提前看菜单、提前点餐、领顾客入位等。葫芦支持人脸识别和语音交互，采用科大讯飞语音模块，作二次开发。

在配送模式，葫芦具备多桌配送、回盘配送、生日模式、巡航模式等功能。同时，葫芦通过搭载小程序，支持排队叫号服务，支持线上线下一体化服务。

二、“闪电匣”：采用超感电子皮肤，能挤电梯

闪电匣采用汽车领域的悬浮式设计，外形显得更轻盈，且有多种颜色选择。

张涛称，普渡企业文化的第一条是 “发明家”精神。闪电匣也有一向独门绝技——挤电梯。

张涛解读到，出于安全的考虑，机器人需要给人留一定距离，因此机器人永远被人插队，机器人一直在等电梯。但闪电匣采用超感电子皮肤，从而具备触觉，像人一样能感觉到力度轻重。不过闪电匣实际 “挤电梯”能力如何，现场没有演示，还需要我们眼见为实。

张涛说：“希望大家今年能遇到我们的闪电匣，大家遇见他千万不要客气，跟他挤就好了。”

张涛称这一 “超感电子皮肤”技术主要有三大难点：1、在于成本，需要布设传感器网络，而餐饮品类对价格非常敏感，因此要控制成本。2、在于压力传感器的灵敏度，需要调节到适中状态。3、传感器和机器人机身的结合，设计要求更高。不过，这一超感电子皮肤采用什么材料、技术会上没有详细解读。

闪电匣支持 3D 立体配送，能够坐电梯，实现跨楼层配送。比如在写字楼，可以接过美团小哥的外卖放进闪电匣，进入楼宇自己乘电梯上楼进行配送。

张涛认为，大家需要重新理解一下交互。传统的人机交互正在迭代，演化为机器人和人交互、机器人和机器人交互，甚至机器人和万物交互。不久的未来，机器人需要与更多万物互联，与包括电梯、闸机、门禁、电话、手机、智能音箱等更多终端进行交互。

闪电匣支持云端管理，实时检测业务数据。具备模块化可调和舱体，开门方式像特斯拉那样的欧翼门。在避障方面，闪电匣最大爬坡高度 10 度，最大跨沟宽度达 5 厘米。采用 6 轮独立悬挂，能够提高在地毯、室内、室外等多种地面的适应性，更好行走通过。

闪电匣能够进行 AI 语音交互，配送到达后能够自动呼叫。电量过低时，可以自动返回充电，并通知其他机器人进行任务。

三、已卖出 1.5 万台机器人，今年发力下沉市场

张涛回顾普渡发展，公司从 2016 年的十几个人到现在已有 800 多员工，申请 500 多专利，产品卖到了 50 多个国家。与国外同一时间起步，中国机器人发展更快。张涛称，目前普渡客户数超 8,000 多家，截至 2020 年底卖出了 15,000 台机器。

当智东西问到普渡今年的市场布局规划，张涛说，在国内市场，普渡在 2020 年主打一线城市，进入 2021 年会下沉，进入几十个城市。在国外市场，普渡过去通过渠道销售进入 50 多个国家，今年会更多做一些本地化销售。

当被问到餐饮类机器人面临哪些挑战？张涛认为，最大的挑战在于面对人流量变大时，机器人配送效率是否变低。他认为这是餐饮机器人的瓶颈，普渡下半年会推出一款全新餐饮机器人，解决这个问题。

结语：送餐机器人 2021 年有望放量

送餐机器人在中国的大量落地，为餐饮服务业缓解服务员用工荒的同时，带来新的体验。同时，市场需求的升级也促进送餐机器人产品形态不断迭代。

除了产品形态的迭代，餐饮服务机器人的市场也出现从一线城市下沉的趋势。同时，商用服务机器人也存在移动避障等瓶颈问题，能否应对更广泛市场的考验，我们拭目以待。