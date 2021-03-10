【IT之家开箱】萤石智能云视觉扫地机器人图赏：地面巡航星舰

IT之家3月10日消息 萤石在 2 月最后一天举办了 2021 年的智能服务机器人新品发布会，正式发布了全新的萤石智能云视觉扫地机器人。这款机器人拥有四大主打功能：Dual-RealVision、Dual-Lightsaber、No-WorryDesign、萤石云互联互动，官方售价 3299 元。

现在IT之家也拿到了这款自称 “地面巡航星舰”的扫地机器人，现在在这里为大家展示一下它的部分特色。

包装方面简简单单，一眼就能感受到机器人外观和真实大小。

打开包装后就是这个样子，简洁而干脆，正面只能看到电源（启停开关）和回充键两个按钮，下方则是尘盒盖。

换个角度看一下。

再来一张巨尘盒的特写。

实际上，这个 630ml 巨尘盒是市面上最顶级的存在了。

当然，它也有很多精妙设计，例如下面两颗大眼睛（视觉模块），包括 F1.6 大光圈高分辨率 ToF 摄像头（用来感知物体深度信息，形成 3D 立体视觉，帮助机器人避障；另外一颗 F2.4 的 104° 广角 RGB 全彩摄像头可以录像。

换个角度再来看一下。

机身两侧是它的“真视之眼”，其实就是两颗分置式 dToF 激光雷达，基于萤石独特的激光 SLAM 方案，当机身旋转时，机器人自动获得环境距离数据，构建准确的地图。

换个角度看一下。

有些小伙伴可能会好奇了，两侧则是黑色长条状的东西是什么？噢，这是它的的碰撞条，内藏多组红外距离传感器，作为防碰撞辅助；侧后方，则是尾灯、排气孔、充电极片，形成向心圆设计；在萤石智能云视觉扫地机器人右侧还有一枚沿墙传感器。

机身底部也是尽可能简单实用，包括两个驱动轮、一个随动轮，还包括地面材质检测传感器、防跌落传感器、光流传感器、吸尘口、吸口前后刮条等等。

细节特写：





专利防滑驱动轮▲

防缠绕边刷▲

方向轮▲

630ML 大尘盒▲

充电桩▲