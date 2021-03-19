首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win10之家>Win10快讯

消息称微软 Windows 10X 推迟发布：需继续完善，今年不会专注消费设备

2021/3/19 7:22:59 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 3 月 19 日消息 对于 Windows 10X 的计划，微软一直保持缄默。IT之家了解到，在宣布该平台将从双屏 PC 转向单屏 PC 的战略后，该公司也没有对 Windows 10X 推出时的时间给出任何信息。

Windows 10X Mock Laptop Dark

微软早在 5 月份就向外媒 Windows Central 表示，希望 Windows 10X 能在今年上半年开始在首批单屏 PC 上推出。微软要想做到这一点，需要在 12 月份签署 Windows 10X 的出货版本，但这并没有发生。

根据外媒 Windows Central 的消息来源，今年早些时候，微软决定将 Windows 10X 的推出时间再往后推一些，以确保产品已经准备好，可以顺利发布。外媒认为微软现在的目标是在春末签署 Windows 10X 的出货版本，并在今年下半年晚些时候在第一批单屏 PC 开始出货 Windows 10X。

对此，微软拒绝置评。

外媒还称，Windows 10X 正式推出时仍然不会原生支持 Win32 应用，因为该公司将推动 Windows 虚拟桌面和云 PC 作为传统应用的流媒体解决方案。

Windows 10X 的目标仍然是低成本的教育和专注于企业的 PC。据悉，今年推出的 Windows 10X 不会真正专注于消费设备。相反，现有的 Windows 10 PC 将获得太阳谷的大更新，据传将增加新功能和现代用户体验，试图让 Windows 桌面重新焕发活力。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Windows 10X

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用