佳能发布 4K 摄控一体机系统：最高 20 倍变焦，可用于综艺节目制作

IT之家3月19日消息 佳能近日宣布推出适用于视频制作的 4K 摄控一体机系统，包括两款云台摄像机以及对应的控制器，导播可远程操控相机进行移动、变焦等操作。官方表示，这一套系统支持 IP“XC 协议”实现远程视频制作，既可以保证画质，也可以提升拍摄工作流的效率。该系统可用于纪录片、真人秀、综艺节目、赛事直播等场景，同样可以满足高端视频会议、远程教育、远程医疗会诊等多样化场景。

第一款摄控一体机 CR-N500 搭载 1.0 英寸 CMOS 传感器、DIGIC DV6 影像处理器，配备 15 倍光学变焦镜头，等效焦距 25.5mm-382.5mm，全焦段可以捕捉 4K 30fps 或 1080P 120fps 视频。相机具备佳能全像素双核 CMOS AF 自动对焦技术，有着稳定的追踪性能。画面方面，支持图像质量调节，支持 “Canon Log 3”伽马曲线，还可实现诸如灰度调整等简单的颜色分级。

第二款产品 CR-N300 搭载 1/2.3 英寸 CMOS 传感器和 DIGIC DV6 影像处理器，配备 20 倍光学变焦镜头，等效焦距 29.3mm-601mm，最高支持 4K 30fps 视频拍摄。同时相机提供了 “肖像、运动、微光、聚光”四种场景模式。官方表示，这款相机能够以 0.2 度 / 秒的精度控制云台水平和垂直转动，视频可以通过 USB 传输至电脑，充当网络摄像头。

佳能 RC-IP100 摄控一体机控制器支持 IP 端子和串口通信协议，并具备触屏功能。利用 RC-IP100 的控制杆和跷跷板式变焦杆控制每个摄控一体机的水平 / 垂直转动、变焦、对焦和光圈调整等功能。当使用 IP 连接时，摄控一体机控制器可以控制多达 100 个支持 “XC 协议”的产品。

IT之家了解到，佳能的此款系统支持 IP 流、3G-SDI、HDMI 等方式传输视频，并支持 “NDI | HX”连接作为标准，可以连接到网络里与 NDI 兼容的设备，如交换机和流媒体服务器，通过 IP 支持高效的实时视频制作。

CR-N500 提供黑色、白色两种款式，将于 2021 年 5 月中旬发售；CR-N300 同样提供黑色、白色款，将于 7 月上旬发售；RC-IP100 控制台将于 5 月中旬发售。佳能暂时未公布产品的价格