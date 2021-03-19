全国扫黄打非办：加大对软色情等弹窗广告处罚力度

IT之家 3 月 19 日消息 “扫黄打非”微信公众号 3 月 19 日宣布，即日起至 11 月底开展 “新风 2021”集中行动，重点整治五个领域。IT之家了解到，其中包括网络直播、网络游戏、网络文学、网络社交专项整治，还包括开展弹窗广告专项整治，加大对低俗、“软色情”弹窗广告的处罚力度，追查淫秽色情网站等非法弹窗广告源头。

“护苗”行动聚焦育新人使命任务。一方面，组织执法力量定期检查校园周边重点市场点位，集中清理夹杂 “黄暴毒”、宣扬邪教迷信等有害内容的少儿出版物；深层清理网上对未成年人具有诱导性的不良内容；督促网络平台实施 “青少年模式”并切实发挥作用，推进重点互联网企业专设 “护苗”工作站点。另一方面，打造 “护苗”品牌，开展 “护苗”系列正面宣传教育活动，打造 “护苗”教育基地，推动学校、家庭严格管理学生使用手机等智能终端产品。

“净网”行动重点整治五个领域。一是继续开展网络直播专项整治，深入整治直播打赏乱象，严禁炒作 “天价打赏”行为，重点关注 “美女直播”“热舞”“主播 PK”等问题多发版块，处置低俗直播诱导打赏行为；坚决打击非法地下直播平台。二是开展网络游戏专项整治，严厉打击传播淫秽色情、暴力血腥等有害内容的网络游戏，严肃处置人物衣着暴露、以打 “擦边球”为噱头的网络游戏，着力查处未经批准擅自运营的网络游戏，禁止直播未经审批的网络游戏。三是开展网络文学专项整治，组织抽样检查，严肃处理导向不正确、内容低俗的作品，坚决打击制售传播淫秽色情内容行为，从严查处线下非法出版、印制、销售网络文学作品活动。四是开展弹窗广告专项整治，加大对低俗、“软色情”弹窗广告的处罚力度，追查淫秽色情网站等非法弹窗广告源头。五是开展网络社交平台专项整治，重点打击通过群组传播有害信息行为。