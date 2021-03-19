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涂鸦智能成 2021 年在美 IPO 规模第二大中国企业，上市首日收涨近 20%

2021/3/19 10:37:21 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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北京时间 3 月 19 日上午消息，据报道，18 日，中国软件公司涂鸦智能正式登陆纽交所，截至当日收盘，公司股价报 25 美元，涨幅 19.05%，市值 139.9 亿美元。涂鸦智能 IPO 发行价为每股 21 美元，高于发行指导价区间 17-20 美元，融资规模为 9.15 亿美元。

由 New Enterprise Associates 和腾讯控股有限公司（Tencent Holdings Ltd.）支持的软件公司涂鸦智能（Tuya）18 日正式登陆纽约证劵交易所，宣告成功挂牌上市。此次 IPO 募资 9.15 亿美元，高于发行价区间，共发行 4359 万股美国存托股份 (ADS)，每股 ADS 定价 21 美元，总发行规模约为 9.154 亿美元。周四开盘报 27 美元。涂鸦智能股价开涨 32%，在纽约交易时段收于 25 美元，市值达到 140 亿美元。涂鸦智能本周三以高于发行区间 17 至 20 美元的价格出售了 4359 万股股票。

据外媒收集的数据显示，这是今年中国公司在美国进行的规模第二大的 IPO。此前，RLX 科技公司（RLX Technology Inc.）在 1 月份募资 16 亿美元。

据涂鸦智能公司的文件显示，该公司为用户提供云计算平台部署、连接和管理各类型智能设备等服务。涂鸦智能公司表示，计划将 IPO 所得用于研发、科技和基础设施投资以及其他一般企业用途。

涂鸦智能在 2020 年的营收为 1.8 亿美元，净亏损 6700 万美元。此次 IPO 由摩根士丹利（Morgan Stanley）、美国银行（Bank of America Corp.）和中国国际金融公司（China International Capital Corp.）领投。

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关键词：涂鸦智能

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