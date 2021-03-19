因芯片短缺，福特汽车将优先组装高利润车型

3 月 19 日消息，据国外媒体报道，目前，全球汽车制造商都面临着芯片供应短缺的问题。福特表示，在可能的情况下，该公司将优先为利润率最高的汽车配备芯片。

当地时间周四，福特汽车表示，在缺少某些零部件以及两家组装厂因芯片短缺而闲置的情况下，该公司将在北美组装其高利润的 F-150 皮卡和 Edge SUV。

自 2020 年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律。如今，芯片短缺问题日益严重，包括汽车、手机、游戏机、PC 在内的产业相继受到影响。

目前，全球芯片短缺问题已对全球汽车制造商造成冲击，其根源是汽车制造商与消费电子行业争夺芯片供应等诸多因素。

新冠疫情期间，越来越多的人在家工作和学习，导致市场对智能手机和电脑中使用的芯片需求增加。由于芯片制造商专注于满足这一需求，因此对汽车零部件制造商的半导体供应陷入停滞。

目前，全球芯片短缺问题已经在很大程度上影响了汽车行业，这迫使几家汽车制造商停产。

福特表示，它在肯塔基州路易斯维尔和德国科隆的工厂将停产。上个月，该公司两家生产全尺寸 F-150 卡车的工厂还削减了班次。

最近，由于芯片短缺，通用汽车宣布暂时关闭其位于密歇根州兰辛的工厂，该工厂生产雪佛兰科迈罗以及凯迪拉克 CT4 和 CT5，预计今年 4 月份之前不会重新开工。

此外，由于新冠疫情、芯片短缺以及天气恶劣导致供应链问题，本田位于美国和加拿大的五家汽车工厂中的大部分将从 2021 年 3 月 22 日开始关闭，一直关闭到 2021 年 3 月 26 日。