网信办杨小伟：我国建成全球规模最大的光纤网络和 4G 网络

今日，国新办在举行第四届数字中国建设峰会新闻发布会上，国家互联网信息办副主任杨小伟介绍了 “十三五”期间数字中国建设的具体情况，以及 “十四五”期间将采取的新举措。

杨小伟表示，国家信息化发展纲要以及 “十三五”国家信息化规划发布以后，网信办会同相关部门抓紧了战略规划的落实，持续地开展了数字中国建设的监测与评价工作。这几年连续发布了《数字中国建设发展进程报告》，推动了数字中国建设取得了重大进展，主要的成效体现在六个方面：

一是信息的基础设施规模全球领先。我国建成了全球规模最大的光纤网络和 4G 网络，网民规模由 2015 年底的 6.88 亿增加到去年年底 “十三五”末的 9.89 亿，互联网的普及率由 “十二五”底的 50.3% 达到了 “十三五”底的 70.4%。5G 商用全面提速，已建成的 5G 基站达到了将近 72 万个，5G 终端连接数超过了 2 亿，中国 IPV6 的规模部署成效也非常明显。

二是信息技术创新能力持续提升。我国的一些基础性、通用性的技术研发取得了重大进展，集成电路的制造、装备和材料也加快发展。5G 人工智能以及我们的高性能计算、量子计算等领域取得重大科研成果。中国创新指数在全球排名从 2015 年的第 29 位跃居到去年年底的第 14 位。

三是数字经济发展活力不断增强。数字经济持续快速增长，我国数字经济发展质量效益得到明显提升。新业态、新模式不断涌现，到去年年底数字经济核心产能增加值占 GDP 比重达到 7.8%。

四是电子政务服务效能显著提升。电子政务有力支撑了我国的治理体系和治理能力现代化，公共服务水平不断提高。大家知道，在去年，中国的电子政务发展指数在全球的排名与 2018 年相比提高了 20 位。我国在线服务指数在全球排名提升到第 9 位，达到了非常高的水平。

五是信息便民、惠民的加速普及。到去年年底，全国中小学互联网接入率达到 100%、远程医疗协作网覆盖达到 2.4 万余家医疗机构。网络扶贫行动各项指标在去年年底已经全面完成，数字乡村建设稳步提高，为乡村振兴注入了新的数字化、信息化动能。

六是网络空间国际合作深入发展。中国倡导发起了《二十国集团数字经济发展合作倡议》、《“一带一路”数字经济国际合作倡议》、《全球数字安全倡议》等，为全球数字经济发展和网络空间治理贡献了中国力量和中国方案。

杨小伟透露，我国正抓紧制定《“十四五”国家信息化规划》，计划从九个方面推动落实：

一是加快信息基础设施的优化升级，加快 5G 网络规模化部署，前瞻性的布局 6G 网络技术储备，全面推动 IPv6 应用的规模部署。

二是充分释放数据要素活力。加快建设数据资源的流通、数据跨境传输和安全保护等基础性制度和标准规范。

三是构建释放数字生产力的发展创新体系，要加快数字技术的创新应用，要进一步完善科技创新的体制机制。

四是要加快推动数字产业化和产业数字化，促进数字技术与实体经济深度融合，从而在全国范围内真正打造出数字经济的新优势。

五是要加快数字社会建设步伐，统筹推进新型智慧城市和数字乡村建设，要构筑全民畅享的数字生活方式。

六是提高政府数字建设水平，推动国家行政体系更加完善，政府作用更好地发挥、行政效率和公信力要得到显著提升。

七是发展普惠便捷的数字便民服务，健全多层次的社会保障体系，不断增强人民获得感。

八是推动互利共赢的数字领域国际合作，携手共建网络空间命运共同体。

九是建立包容审慎的数字化发展治理体系，营造良好数字生态。