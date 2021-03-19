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特斯拉竞争对手，Freightliner 纯电动商用卡车路测里程超过 110 万公里

2021/3/19 12:52:03 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：孤城
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3 月 19 消息，据国外媒体报道，随着电动汽车技术的成熟和更多的厂商大力投资电动汽车，特斯拉在电动汽车市场上面临的竞争也越来越激烈，不仅在他们成就显著的乘用车市场上是如此，在电动卡车等商用车市场上，也面临着激烈的竞争，部分竞争对手已有不错的进展。

外媒的报道显示，特斯拉在电动卡车方面的竞争对手弗莱特莱纳 (Freightliner)，日前就公布了他们纯电动商用卡车的路测里程。

从外媒的报道来看，弗莱特莱纳纯电动商用卡车测试车队在现实环境中的路测里程，目前超过了 70 万英里，也就是超过了 112.65 万公里。

外媒在报道到中还提到，弗莱特莱纳纯电动商用卡车的路测不仅是在现实环境中进行，测试路线还跨越了多个国家，参与测试的车型主要有两款，分别是 eM2 箱式卡车、eCascadia 8 级牵引挂车。

虽然特斯拉也已推出了电动卡车 Semi，并且是在 2017 年的 11 月份就已推出，但量产时间多次被推迟，目前仍未开始量产和交付。在 1 月 27 日发布的 2020 年第四季度的财报中，特斯拉是披露将在今年开始交付，在近一段时间的报道中，也出现了特斯拉 Semi 在弗里蒙特工厂的测试区进行测试的消息。

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关键词：电动卡车

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