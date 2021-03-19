字节跳动成立朝夕光年奇想基金，将投资游戏创业团队

3 月 19 日上午消息，字节跳动旗下游戏品牌朝夕光年今日公告称，将成立朝夕光年奇想基金（Nuverse Inspiration Fund，NIF）。公告表示，NIF 希望与兼具理想和创造力的游戏团队成为长期战略合作伙伴，为此，NIF 会重视并充分尊重创业者的经营决策，同时也会为有需求的合作伙伴提供多种可定制的投后服务，以及公司资源的支持。

关于成立朝夕光年奇想基金（NIF）的公告

新生事物的诞生总是伴随着勇气与奇想，正是这些品质开拓了未知世界的面貌。

为了与优秀的创业团队一起探索游戏世界广袤的未来，我们成立了朝夕光年奇想基金（Nuverse Inspiration Fund，以下简称 NIF），希望能给那些充满奇想的制作团队增添创业的勇气。

朝夕光年是一家面向全球用户与开发者的游戏研发与发行公司，致力于为每位玩家带来有趣和激励人心的体验。通过 NIF，我们希望与兼具理想和创造力的游戏创业团队成为长期战略合作伙伴，与创业者一同取得成功。为此，NIF 会重视并充分尊重创业者的经营决策，同时，也会为有需求的合作伙伴提供多种可定制的投后服务，以及公司资源的支持。

我们欢迎那些扎根于传统和成熟游戏品类的团队，如果你们期望在该品类内深耕和沉淀，NIF 会助力你迈向下一个里程碑。我们也欢迎那些在独特品类中不断创新的团队，如果你们希望打造别具一格的精品游戏，NIF 也会为你们提供适合发挥的舞台。

我们相信，奇想影响着未来，而未来比过往更有价值。